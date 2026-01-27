U kërcënuan nga Trump, Bashkimi Evropian nënshkrun marrëveshjen e shekullit me Indinë

DELHI – Bashkimi Evropian dhe India kanë nënshkruar një marrëveshje tregtare të cilësuar si historike, duke i dhënë fund gati dy dekadave negociata të ndërprera dhe duke hapur një kapitull të ri në marrëdhëniet ekonomike mes dy prej blloqeve më të mëdha tregtare në botë.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e cilësoi paktin si “marrëveshjen mëmë të të gjitha marrëveshjeve”, ndërsa kryeministri indian Narendra Modi e përshkroi atë si një moment historik për ekonominë indiane dhe për partneritetin me Evropën.
Marrëveshja krijon një zonë tregtie të lirë mes BE-së me 27 shtete dhe Indisë, duke përfshirë një treg prej rreth dy miliardë konsumatorësh dhe afro 25% të Prodhimit të Brendshëm Bruto global. Ajo parashikon ulje të ndjeshme tarifash për mallra dhe shërbime, si dhe një partneritet të zgjeruar në fushën e sigurisë.
Sipas Komisionit Evropian, BE-ja do të heqë tarifat për shumicën e eksporteve të kimikateve, makinerive, pajisjeve elektrike, avionëve dhe anijeve kozmike. Një nga pikat kyçe është ulja e taksave për automjetet nga deri në 110% në 10%, brenda një kuote prej 250 mijë automjetesh – një nivel dukshëm më i lartë se marrëveshjet e mëparshme të Indisë me vende të tjera.
Nga ana tjetër, India do të ulë tarifat për produkte evropiane si vera, birra dhe vaji i ullirit, ndërsa pothuajse të gjitha eksportet indiane do të përfitojnë akses preferencial në tregun evropian. Sektorë si tekstilet, lëkura, produktet detare, artizanatet dhe bizhuteritë do të shohin reduktime ose eliminim tarifash.
Delhi ka ruajtur megjithatë mbrojtje për sektorët e ndjeshëm, përfshirë qumështin, drithërat, shpendët dhe disa produkte bujqësore, duke balancuar hapjen tregtare me interesat e brendshme.
Marrëveshja përfshin gjithashtu një kornizë mobiliteti që lehtëson udhëtimet afatshkurtra të profesionistëve mes Indisë dhe BE-së, si dhe masa për forcimin e zinxhirëve të furnizimit dhe rritjen e investimeve.
Nënshkrimi i paktit vjen në një moment tensionesh të shtuara gjeopolitike dhe ekonomike, si për Indinë ashtu edhe për Bashkimin Evropian, në raport me Shtetet e Bashkuara. Të dyja palët po kërkojnë të diversifikojnë partnerët tregtarë dhe të forcojnë autonominë strategjike.
BE-ja është aktualisht partneri më i madh tregtar i Indisë për mallrat, me tregtinë dypalëshe që arriti në 136 miliardë dollarë në vitin 2024–2025. Negociatat për këtë marrëveshje nisën në vitin 2007, u ndërprenë në 2013 dhe rifilluan zyrtarisht në korrik 2022.
