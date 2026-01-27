Aksident tragjik në Rumani, shtatë tifozë të PAOK humbin jetën, mes tyre dy shqiptarë. Emrat

RUMANI – Një aksident i rëndë rrugor në Rumani u ka marrë jetën shtatë tifozëve të klubit grek PAOK, të cilët po udhëtonin drejt Francës për të ndjekur skuadrën e tyre në ndeshjen kundër Lyon në Europa League.
Mes viktimave janë edhe dy shtetas shqiptarë, të identifikuar si Vasil Pilo dhe Genci Sadiku.
Sipas mediave rumune, mjeti me të cilin udhëtonin dhjetë persona u përplas fillimisht me një autobot dhe më pas me një kamion, duke shkaktuar një përplasje fatale. Shtatë persona humbën jetën në vend, ndërsa tre të tjerë mbetën të plagosur rëndë, ku njëri prej tyre ndodhet në gjendje kritike për jetën.
Grupi i tifozëve ishte nisur nga Greqia dhe po udhëtonte drejt Francës, ku PAOK do të luante ndeshjen e radhës në kuadër të Europa League.
Autoritetet rumune kanë nisur hetime të thelluara për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e plota të kësaj ngjarjeje të rëndë, ndërsa janë njoftuar edhe autoritetet greke dhe familjarët e viktimave.
