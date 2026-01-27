Tensionet politike rrezikojnë Botërorin 2026 në SHBA: Danimarka dhe Suedia ngrenë bojkotin, edhe Gjermania shqyrton opsionet

WASHINGTON / EUROPA – Klima politike ndërkombëtare po rrit rrezikun për pjesëmarrjen në Botërorin e Futbollit 2026, i cili do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara. Pas një serie vendimesh të administratës Trump mbi emigrimin dhe pezullimit të vizave për disa shtete, disa vende europiane kanë nisur të konsiderojnë bojkotimin e kompeticionit.
Danimarka kryeson reagimin, pas tentativave të Trump për të negociuar për Groenlandën, territor që i përket Kurorës daneze. Sondazhet e fundit tregojnë se rreth 90% e danezëve mbështesin bojkotin. Suedia po ndjek një linjë të ngjashme, me konsumatorë që prej kohësh refuzojnë produkte “Made in USA” si formë proteste ndaj politikave amerikane, veçanërisht për mosqartësinë e qëndrimit të SHBA ndaj konfliktit mes Rusisë dhe Ukrainës.
Situata ka prekur edhe Gjermaninë, ku zëvendëspresidenti i Federatës Gjermane të Futbollit, Oke Göttlich, i njohur për qëndrimet kundër komercializimit të futbollit, ka bërë thirrje për veprime konkrete. Ai ka lidhur këtë nismë me një peticion të tifozëve të St. Pauli për njohjen e Federatës së Futbollit të Groenlandës, një sinjal simbolik politik kundër pretendimeve amerikane. Megjithatë, presidenti i Federatës Gjermane, Bernd Neuendorf, ka mbajtur një qëndrim më moderuar dhe ka refuzuar bojkotin.
Shtetet e Bashkuara po përballen gjithashtu me sfida të sigurimit të hyrjes për tifozët. Incidentet e fundit në Minneapolis, ku mijëra agjentë të ICE u mobilizuan për kontrolle anti-emigrim, kanë shqetësuar organizatorët. Pezullimet dhe ndalesat e vizave turistike për disa vende, si Irani, përkeqësojnë situatën, ndërsa Fifa po përpiqet të implementojë “FIFA Pass” për të lehtësuar hyrjen e tifozëve.
Ekspertët paralajmërojnë se këto tensione politike dhe kufizime mbi vizat mund të dëmtojnë rëndësinë universale të turneut dhe mund të nxisin një bojkot të pjesshëm nga disa kombëtare. Debati pritet të intensifikohet në muajt e ardhshëm, ndërsa vendet pjesëmarrëse po peshojnë mes sportit dhe presioneve politike.
