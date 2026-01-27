Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Humbën jetë 5 persona. Përse shpërtheu fabrika e biskotave në Greqi
Transmetuar më 27-01-2026, 19:19

TRIKALA, GREQI – Autoritetet greke kanë nisur hetimet për tragjedinë në fabrikën e biskotave "Violanta" në Trikala, ku pesë persona humbën jetën gjatë një aksidenti të rëndë. Familjarët dhe punonjësit e fabrikës kanë dalë me dëshmi, duke theksuar se para ngjarjes kishte sinjale shqetësuese për sigurinë.

Një punonjëse e fabrikës, me 28 vjet përvojë në turnin e mëngjesit, deklaroi se prej një muaji brenda ambienteve punonin me erë të keqe, të dyshuar si LPG, dhe paralajmërimet ndaj drejtuesve të fabrikës nuk u morën seriozisht. Ajo përshkroi kushte të rrezikshme në ambientin e punës, me kabllo të hedhura dhe rripa elektrikë në dysheme, si dhe mungesë të mirëmbajtjes së sistemeve bazë.

“Ne e raportuam vazhdimisht këtë erë, por askush nuk ndërmori asnjë masë. Kishte erë kudo, në banjo, pranë lavamanëve, dhe askush nuk reagoi,” tha punonjësja.

Hetimet e autoriteteve greke synojnë të identifikojnë shkaqet e tragjedisë dhe përgjegjësitë e mundshme për moszbatimin e standardeve të sigurisë. Familjarët e viktimave kanë kërkuar drejtësi dhe shpresojnë që ngjarja të mos përsëritet.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

