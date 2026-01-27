Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Makina përplaset me motorin në aksin Elbasan-Peqin
Transmetuar më 27-01-2026, 17:16

ELBASAN – Një aksident rrugor është regjistruar në aksin Elbasan–Peqin, në afërsi të fshatit Paulesh, ku një automjet është përplasur me një motomjet.

Si pasojë e përplasjes, drejtuesi i motorit ka mbetur i plagosur dhe është transportuar për ndihmë mjekësore, ndërsa gjendja e tij shëndetësore nuk raportohet të jetë kritike.

Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit. Qarkullimi i mjeteve në zonë ka vijuar me kujdes të shtuar.

Rasti është nën hetim.

