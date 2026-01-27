Makina përplaset me motorin në aksin Elbasan-Peqin

ELBASAN – Një aksident rrugor është regjistruar në aksin Elbasan–Peqin, në afërsi të fshatit Paulesh, ku një automjet është përplasur me një motomjet.
Si pasojë e përplasjes, drejtuesi i motorit ka mbetur i plagosur dhe është transportuar për ndihmë mjekësore, ndërsa gjendja e tij shëndetësore nuk raportohet të jetë kritike.
Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit. Qarkullimi i mjeteve në zonë ka vijuar me kujdes të shtuar.
Rasti është nën hetim.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd