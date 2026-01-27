Ndërron jetë pas 8 ditësh i riu i aksidentuar në Milot–Mamurras. Familja akuzon për neglizhencë spitalin e Traumës

TIRANË – Ka ndërruar jetë në Spitalin e Traumës një nga tre të rinjtë e përfshirë në aksidentin e rëndë të ndodhur më 19 janar në autostradën Milot–Mamurras. Viktima është Albert Togu, 23 vjeç, drejtuesi i automjetit tip “Audi”, i cili ndodhej prej ditësh nën kujdes intensiv mjekësor.
Dy të rinjtë e tjerë që udhëtonin në automjet, Albion Mamli dhe Romario Alija, vijojnë të trajtohen në spital dhe, sipas burimeve mjekësore, ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Sipas të dhënave paraprake nga hetimet, automjeti ka dalë nga rruga dhe është përplasur me barrierat anësore, gjatë një tentative për të shmangur përplasjen me një mjet tjetër që po lëvizte në të njëjtin segment rrugor.
Ngjarja ka marrë përmasa të tjera pas deklarimeve të familjarëve të viktimës, të cilët hedhin dyshime mbi trajtimin mjekësor të 23-vjeçarit. Babai i tij, Kujtim Togu, ka depozituar kallëzim penal në Prokurori, duke pretenduar se djali i tij ka ndërruar jetë si pasojë e neglizhencës së stafit mjekësor.
Sipas tij, gjendja e të riut është nënvlerësuar dhe komplikacionet janë konstatuar vetëm në fazë kritike, kur ndërhyrja nuk kishte më efekt. Ai ka ngritur gjithashtu shqetësimin se ende nuk është kryer autopsia, për shkak se, sipas pretendimeve të tij, Spitali i Traumës nuk ka vënë në dispozicion kartelën mjekësore të pacientit.
Familja kërkon që trupi i pajetë t’u dorëzohet për kryerjen e autopsisë ligjore, përpara ceremonisë mortore, ndërsa akuzon institucionin shëndetësor për zvarritje dhe mungesë transparence.
Nga ana tjetër, deri në këto momente, Spitali i Traumës nuk ka reaguar zyrtarisht lidhur me akuzat e ngritura, ndërsa pritet që Prokuroria të nisë verifikimet për të sqaruar rrethanat e plota të ndarjes nga jeta të 23-vjeçarit.
Çështja pritet të hetohet si për aspektin e aksidentit rrugor, ashtu edhe për procedurat e ndjekura gjatë trajtimit mjekësor të viktimës, për të përcaktuar nëse ka pasur shkelje apo përgjegjësi profesionale.
