Marrëveshjet tregtare me Kanadanë nuk i drejtohen asnjë pale të tretë, thotë MPJ e Kinës

Marrëveshjet midis Kinës dhe Kanadasë, për të adresuar siç duhet çështjet e tyre ekonomike dhe tregtare, nuk i drejtohen asnjë pale të tretë dhe janë të dobishme për paqen dhe prosperitetin botëror, deklaroi të hënën zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze, Guo Jiakun, shkruan “Xinhua”.
Deklarata e tij u bë në një konferencë për shtyp, pasi presidenti amerikan Donald Trump kërcënoi së fundi të vendoste një tarifë 100% për mallrat nga Kanadaja, në përgjigje të partneritetit të saj tregtar në lulëzim me Kinën.
Guo tha se Kina është e mendimit se të gjitha vendet duhet t’i trajtojnë marrëdhëniet me njëra-tjetrën në një mënyrë fitimprurëse dhe jo me shumë zero, në një mënyrë bashkëpunuese dhe jo konfrontuese.
Kina dhe Kanadaja kanë ndërtuar një partneritet të ri strategjik dhe kanë bërë disa marrëveshje specifike për adresimin siç duhet të çështjeve ekonomike dhe tregtare midis dy vendeve, të cilat pasqyrojnë frymën e barazisë, hapjes, përfshirjes, bashkëpunimit paqësor dhe përfitimeve të përbashkëta.
Ai vuri në dukje se marrëveshjet nuk synojnë asnjë palë të tretë dhe janë në përputhje me interesat e përbashkëta të të dy popujve, si dhe i sjellin dobi paqes, stabilitetit, zhvillimit dhe prosperitetit botëror.
