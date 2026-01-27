Braçe nuk kursehet aspak ndaj socialistëve! Pas Ballës, debat edhe me Klosin

Tiranë, 27 janar 2026 – Deputetët e Partisë Socialiste, Blendi Klosi dhe Erion Braçe, janë përfshirë ditën e sotme në një debat në Kuvendin e Shqipërisë lidhur me një nismë të qeverisë për t’i dhënë prioritet zhvillimit të sportit të padelit në vend.
Gjatë diskutimit, Blendi Klosi u shpreh se padeli, pavarësisht se shihet nga disa deputetë si një sport elitist, mund të kontribuojë në përmirësimin e imazhit të Shqipërisë dhe në pasurimin e ofertës turistike të vendit.
Nga ana tjetër, Erion Braçe kundërshtoi këto plane, duke vënë në dukje se fondi prej rreth 2.2 milionë eurosh i parashikuar për kuota pjesëmarrjeje në aktivitete sportive është i lartë dhe, sipas tij, mund të përdorej për prioritete të tjera më emergjente.
Braçe theksoi gjithashtu se sporti që ndodhet aktualisht në një situatë të vështirë është futbolli, të cilin ai e cilësoi si në krizë të thellë dhe në nevojë për mbështetje urgjente.
Debati mes dy deputetëve vijoi edhe në sallën e Kuvendit, duke krijuar një klimë tensioni brenda radhëve të mazhorancës, çka u reflektua edhe në diskutime të mëtejshme mes tyre nga vendet përkatëse.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd