‘Si të votoj?’/ Përplasje Braçe–Balla në Kuvend për aktin normativ të buxhetit

Tiranë, 27 janar 2026
Një debat i drejtpërdrejtë është zhvilluar këtë të martë në Kuvend brenda radhëve të Partisë Socialiste, gjatë shqyrtimit të aktit normativ për rishpërndarjen e fondeve buxhetore. Deputeti Erion Braçe ka vënë në diskutim qëndrimin e mazhorancës, duke theksuar se një propozim i tij i rrëzuar disa javë më parë, sot është paraqitur nga qeveria përmes aktit normativ.
Gjatë seancës plenare, Braçe deklaroi se amendamenti i tij, që parashikonte kalimin e një pjese të fondeve të pashpenzuara drejt fermerëve dhe bujqve, ishte refuzuar nga Kuvendi, ndërsa tani i njëjti koncept po rikthehet në formën e një akti normativ. Me tone ironike, ai i drejtoi një pyetje kryetarit të grupit parlamentar të PS-së, Taulant Balla, duke kërkuar sqarim nëse këtë herë duhet të votojë pro apo kundër.
Në përgjigje, Taulant Balla theksoi se shqetësimet për mbështetjen e bujqve dhe banorëve të prekur nga fatkeqësitë natyrore janë të drejta dhe po trajtohen nga strukturat e qeverisjes vendore dhe qendrore. Ai sqaroi se, procedurialisht, aktet normative nuk mund të ndryshohen në sallën e Kuvendit, por vetëm të miratohen ose të rrëzohen.
Debati vijoi me reagimin e Braçes, i cili theksoi se nuk kishte kërkuar ndryshime në aktin normativ, por vetëm kishte vënë në dukje kontradiktën politike: një amendament i rrëzuar katër javë më parë po rikthehej tashmë si vendim qeverie. “Unë thjesht pyeta grupin tim se si duhet të votoj: pro apo kundër,” u shpreh ai.
Replikat në sallë nxorën në pah tensione dhe paqartësi brenda mazhorancës lidhur me mënyrën e trajtimit të propozimeve buxhetore dhe koherencën e vendimmarrjes parlamentare, duke e kthyer diskutimin për aktin normativ në një moment të debatueshëm të seancës plenare.
