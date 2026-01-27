Aksidenti në aksin Gramsh–Poroçan, arrestohet drejtuesi i kamionit

Në vijim të informacionit paraprak për aksidentin rrugor të ndodhur në aksin “Gramsh–Poroçan”, ku humbi jetën shtetasja Dëshira Hoxha, specialistët e Qarkullimit Rrugor kanë arrestuar në flagrancë drejtuesin e mjetit të përfshirë në ngjarje.
Në pranga u vu shtetasi Shaban Kotorri, 38 vjeç, banues në Gramsh, i dyshuar për veprën penale “Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt”, me pasojë vdekjen.
Sipas Policisë, drejtuesi i mjetit dhe pasagjerja Albana Boja, 39 vjeçe, e cila mbeti e dëmtuar nga aksidenti, ndodhen nën kujdesin e mjekëve dhe janë jashtë rrezikut për jetën.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme procedurale.
