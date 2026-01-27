Zhduket një grua në Elbasan, policia nis kërkimet

Elbasan, 26 janar 2026
Shtetasja E. H., 58 vjeçe, banuese në Elbasan, ka kallëzuar se është larguar nga banesa ku jetonte e vetme e afërmja e saj, shtetasja S. B., 62 vjeçe.
Shërbimet e Policisë po punojnë për gjetjen e saj dhe sqarimin e rrethanave të largimit.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme.
