Zhduket një grua në Elbasan, policia nis kërkimet
Transmetuar më 27-01-2026, 12:23

Elbasan, 26 janar 2026

Shtetasja E. H., 58 vjeçe, banuese në Elbasan, ka kallëzuar se është larguar nga banesa ku jetonte e vetme e afërmja e saj, shtetasja S. B., 62 vjeçe.

Shërbimet e Policisë po punojnë për gjetjen e saj dhe sqarimin e rrethanave të largimit.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme.

