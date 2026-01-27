Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Ankimimi i qeverisë, Gjykata Kushtetuese pritet të japë sot vendimin
Transmetuar më 27-01-2026, 12:04

Tiranë, 27 janar 2026 – Gjykata Kushtetuese pritet të mblidhet ditën e sotme për të shpallur vendimin lidhur me ankimimin e paraqitur nga qeveria kundër masës së pezullimit nga detyra të zëvendëskryeministres Belinda Balluku, vendosur më herët nga Gjykata e Posaçme.

Ankimimi u depozitua nga Këshilli i Ministrave, i cili kundërshton vendimin e GJKKO-së për pezullimin e funksionares së lartë shtetërore.

Më 22 janar, Gjykata Kushtetuese zhvilloi seancën dëgjimore, gjatë së cilës u shqyrtua kërkesa e qeverisë për interpretimin e nenit 103 të Kushtetutës. Sipas këtij neni, anëtarët e Këshillit të Ministrave gëzojnë të njëjtin imunitet si deputetët.

