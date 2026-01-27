Aksidenti në Gramsh, zjarrfikësit tregojnë momentet e dhimbshme

Një aksident i rëndë rrugor u regjistrua pasditen e së hënës në aksin Kabash–Poroçan, në territorin e bashkisë Gramsh, ku një mjet tip kamion doli nga rruga dhe përfundoi në një zonë pyjore me pjerrësi të madhe.
Si pasojë e aksidentit humbi jetën infermierja Dëshira Hoxha, ndërsa dy persona të tjerë, mësuesja Albana Boja dhe drejtuesi i mjetit, mbetën të plagosur dhe u transportuan me urgjencë drejt spitalit, ku ndodhen nën kujdes mjekësor në gjendje të rëndë.
Shërbimi zjarrfikës i Gramshit bëri të ditur se operacioni i shpëtimit ishte tepër i vështirë për shkak të terrenit të rrezikshëm dhe pozicionit të mjetit. Sipas tyre, fillimisht u bë e mundur nxjerrja e mësueses, më pas e drejtuesit të kamionit, ndërsa pas një ndërhyrjeje që zgjati mbi një orë, u nxor edhe infermierja, e cila fatkeqësisht u konstatua pa shenja jete.
“Forcat tona u përballën me kushte ekstreme dhe një garë me kohën për të shpëtuar jetët e të aksidentuarve. Fatkeqësisht, pavarësisht përpjekjeve, infermierja nuk arriti të mbijetonte”, thuhet në reagimin e Shërbimit Zjarrfikës.
Ngjarja ka shkaktuar tronditje në komunitetin e Gramshit, veçanërisht në shërbimin shëndetësor lokal, ku Dëshira Hoxha njihej për përkushtimin dhe shërbimin e saj ndaj banorëve të zonave të thella malore.
Autoritetet po hetojnë shkaqet e aksidentit.
