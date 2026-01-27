Pezullohet edhe nëndrejtori/ Transferimi i Kadastrës së Vlorës në Tiranë, punonjësit nuk largohen nga godina

Punonjësit e Kadastrës së Vlorës vijojnë të qëndrojnë në ambientet e godinës, ndërkohë që më datë 31 janar duhet të largohet baza materiale dhe 55 punonjës do të transferohen në Tiranë.
Po ashtu, gjatë hyrjes së nëndrejtorit Sokol Shehaj për të takuar punonjësit e tij, këta të fundit e kanë duartrokitur dhe kanë shpërthyer në lot, pasi ka qenë pikërisht ai që ka mbështetur punonjësit e Hipotekës.
Ai është pezulluar nga puna për shkak se ka qenë në mbështetje të punonjësve dhe ka firmosur peticionin.
Punonjësit kërkojnë mbështetje nga përfaqësuesit ligjorë, si deputete ashtu dhe drejtuesi politik.
Vendimi është firmosur më 23 janar nga drejtoresha e përgjithshme e Kadastrës, Lorena Goxhobelli, ndërsa procesi i transferimit duhet të përfundojë brenda fundit të këtij muaji.
