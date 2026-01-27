Çmimi ‘Mirash Ivanaj – Mësuesi i Vitit’ rikthen mësuesin në vëmendje

Fondacioni M&M Ivanaj Institute sjell edicionin pilot 2026 të Çmimit “Mirash Ivanaj – Mësuesi i Vitit” në Tiranë. Iniciativa synon të vendosë mësuesit përsëri në qendër të vëmendjes publike, duke ju njohur përkushtimin, etikën dhe ndikimin në formimin e brezave.
Nga 26 janar deri më 6 shkurt 2026, qytetarët mund të propozojnë mësues aktivë ose në pension, në këtë link.
Ndërsa nga 15 deri më 22 shkurt 2026, kandidatët do t’i nënshtrohen votimit publik online dhe një vlerësimi profesional paralel nga një juri e pavarur.
Frymëzuar nga vizioni i Mirash Ivanajt, reformator i arsimit shqiptar që e konsideronte dijen si themel të shoqërisë moderne, çmimi ndërton një model bashkëkohor vlerësimi mbi meritën, integritetin dhe ndikimin shoqëror. Struktura e shpërblimit i jep 70% vetë mësuesit si vlerësim profesional, ndërsa 30% i dedikohet një projekti edukativ që ai ose ajo zhvillon me nxënësit.
Edicioni i parë fokusohet në tre nivelet e arsimit parauniversitar të Tiranës: fillor, 9‑vjeçar dhe të mesëm; duke shpallur një fitues për secilin nivel.
Kombinimi i votës së komunitetit me analizën e jurisë krijon një proces të drejtë, të hapur dhe të besueshëm, duke i dhënë mësuesve shqiptarë një vlerësim të merituar dhe duke rikujtuar se investimi në edukim është investim në të ardhmen e shoqërisë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd