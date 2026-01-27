A do të arrestohet Belinda Balluku? Gjykata Kushtetuese mblidhet për vendimin

Fati i Belinda Ballukut është në dorën e Gjykatës Kushtetuese dhe përpjekjet e SPAK dhe GJKKO për të dhënë masë sigurie për zëvendëskryeministren, ende nuk dihet nëse do të funksionojnë.
Pas pak minutash, gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese është lajmëruar se do të mblidhen në seancë për çështjen e nxehtë.
Nuk ka momentalisht një informacion nëse sot do të kemi shpallje vendimi, por ajo që dihet është se me vetëm tetë anëtarë nga 9 që duhet të ketë, çdo votim i mundshëm mund të përfundojë dhe me barazim. E nëse ndodh kjo, Balluku del e fituar dhe sfidon prokurorinë dhe Gjykatën e Posaçme.
Shqyrtimi në Gjykatën Kushtetuese vjen pasi Kryeministri kundërshtoi shkarkimin e Ballukut dhe mori një ndihmë të parë nga Kushtetuesja e cila anuloi pezullimin nga detyra të zëvendësues së tij.
E ndërsa Kushtetuesja pritet të vendosë, Prokuroria e Posaçme është në pritje të shqyrtimit të kërkesës së depozituar në Kuvend për autorizim për arrestimin e zv.kryeministres. /noa.al
