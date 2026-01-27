Niset për Itali me armë të fshehur në bagazh, arrestohet i riu në Rinas

Në Pikën e Kalimit Kufitar Rinas është finalizuar operacioni policor i koduar “Siguria”, në kuadër të të cilit u godit një rast i tentativës për trafikim të armëve të zjarrit nga Shqipëria drejt Italisë.
Gjatë kontrolleve të intensifikuara, bazuar në analizën e riskut dhe informacionet e inteligjencës policore, shërbimet e Policisë Kufitare Rinas, në bashkëpunim me strukturat e sigurisë së aeroportit, kapën në flagrancë në dalje të Shqipërisë shtetasin shqiptar Halil Hysaj, 30 vjeç, rezident në Itali.
Nga kontrolli i kryer me skaner në bagazhet e tij, u gjet dhe u sekuestrua një armë zjarri pistoletë së bashku me municion luftarak, të cilat u morën në cilësinë e provës materiale.
Policia bën me dije se shërbimet e Policisë Kufitare në Rinas vijojnë punën intensive për garantimin e lëvizjes së lirë të shtetasve dhe zbatimin rigoroz të procedurave kufitare, me fokus parandalimin dhe goditjen e çdo veprimtarie të paligjshme.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme, për veprën penale “Trafikimi i armëve dhe i municionit”.
