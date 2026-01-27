Horoskopi i Paolo Fox për sot, e martë 27 janar 2026: të gjitha shenjat

Lexoni horoskopin ditor të Paolo Fox për të zbuluar çfarë rezervojnë yjet: parashikimet astrologjike për sot, e martë 27 janar 2026, për çdo shenjë të zodiakut. Dashuri, punë, mirëqenie dhe fat.
Dashi
Ashtu siç të kam parë të heshtur dhe në pritje të risive në fillim të janarit, ndoshta edhe pak i lënduar nga fjalët e dikujt, tani ke sërish dëshirë të flasësh hapur dhe të nxjerrësh gjithçka. Fundi i janarit dhe fillimi i shkurtit përfaqësojnë një trampolinë nisjeje për ata që duan të fillojnë një program të ri, të bëjnë diçka ndryshe ose të mbrohen pas problemeve të kaluara, pa frikë. Dashuria lëviz me Venusin aktiv.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Po rikthen forcën për t’u shprehur pas një periudhe heshtjeje dhe vëzhgimi. Në fillim të vitit disa fjalë ose qëndrime të kanë lënduar, por tani dëshiron të vendosësh rregull në emocionet e tua. Ky kalim mes fundit të janarit dhe fillimit të shkurtit është i dobishëm për të rifilluar me vendosmëri. Edhe në ndjenja ndjen më shumë lëvizje, që të shtyn të mos qëndrosh në vend. Të thuash atë që mendon bëhet çliruese dhe ndërtuese.
Demi
Përveç një rishikimi të financave që është i domosdoshëm, duhet të fillosh të mendosh edhe për dashurinë. Aktualisht qielli nuk është shumë stimulues për ndjenjat. Kjo tregon se, edhe nëse ke një person të mrekullueshëm pranë, je i shpërqendruar nga çështje praktike. Beqarët për momentin nuk gjejnë, por situata përmirësohet nga 10 shkurti. Nëse një histori ka përfunduar dhe ndihesh i zhgënjyer, mos u nxit, gjithçka piqet me kohën. Shkurti, pas datës 10, do të jetë më i favorshëm.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Në këtë periudhë vëmendja jote është e përqendruar te përgjegjësitë praktike dhe ekonomike, duke lënë në hije ndjenjat. Edhe nëse ke dikë të vlefshëm pranë, mund të mos e jetosh plotësisht një lidhje. Për beqarët nevojitet durim dhe besim te koha, ndërsa për ata që janë ndarë duhet kohë për të harruar. Zhgënjimet e fundit nuk duhen kompensuar me vendime të nxituara. Shkurti sjell një klimë më të hapur për dashurinë, por tani është e rëndësishme reflektimi dhe rrjedha natyrale e gjërave, pa presione.
Binjakët
Tani mund të mbështetesh te shumë planetë të rëndësishëm. Është një moment pjellor në çdo drejtim, ku një intuitë mund të lindë edhe duke frekuentuar ambiente të ndryshme nga zakonisht. Për shembull, shumëkush mund të njohë persona nga qytete të tjera ose të zgjerojë horizontin profesional, duke u përpjekur të bie në sy në situata të reja. E mërkura dhe e enjtja do të sjellin edhe më shumë energji.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Po jeton një fazë zgjerimi mendor dhe shoqëror. Lëvizja, ndryshimi i kontekstit dhe përballja me realitete të reja nxisin ide dhe zgjidhje të papritura. Edhe në punë përfiton duke u ekspozuar në ambiente të ndryshme, pa u kufizuar te skemat e zakonshme. Ditët në vijim forcojnë këtë shtysë, duke të bërë më të shpejtë dhe më të kthjellët. Hapja ndaj njohjeve dhe perspektivave të reja të lejon të shohësh mundësi që më parë nuk i kishe konsideruar.
Gaforrja
Ka një përmirësim për ndjenjat. Shkurti, krahasuar me janarin, është muaj në rritje. Nëse në fund të janarit ka pasur teprime ose dyshime, më mirë të presësh sesa të prishësh një lidhje ose të krijosh përçarje. Shpresoj që dikush tashmë të ketë marrë një përgjigje pozitive dhe të jetë gati të vihet në lojë ose të kërkojë një përmirësim.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Ndjenjat hyjnë në një fazë më të qetë, por kërkohet kujdes në menaxhimin e dyshimeve dhe tensioneve. Shtyrja e një përballjeje mund të jetë më e mençur sesa detyrimi i sqarimeve të parakohshme. Në punë periudha është mbrojtëse dhe favorizon vlerësime, avancime ose kërkesa të reja. Nëse ke ambicie, ky është momenti i duhur për t’i treguar me vendosmëri. Dukshmëria rritet dhe mund të marrësh mbështetje.
Luani
Mos mendo se fillimi jo shumë stimulues i vitit 2026 do të vazhdojë gjatë. Viti ka nisur me ngadalësime ose me disa vështirësi ekonomike që ndoshta i ke aktivizuar vetë. Blerje, marrëveshje dhe kontrata që janë vonuar do të zhbllokohen nga mesi i shkurtit. Ose je duke u përgatitur për diçka të madhe dhe po e organizon me kujdes. Rikthehesh në skenë, dëshiron të fitosh një sfidë dhe tani është e rëndësishme të forcohesh.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Ngadalësimi i janarit mund të të ketë bërë të dyshosh në objektivat e tua, por është vetëm një fazë e përkohshme. Po ndërton diçka që kërkon përgatitje dhe durim. Marrëveshjet dhe vendimet e rëndësishme do të gjejnë zgjidhje më vonë, ndërsa tani është thelbësore të konsolidosh pozicionin tënd. Tensioni është i kuptueshëm, por nuk duhet të të dominojë.
Virgjëresha
Edhe një herë një Hënë e favorshme që përshtatet me një horoskop të rëndësishëm për ty. Shpresoj të kesh një vizion logjik dhe optimist për të ardhmen, sepse do të ishte mëkat të shpërdorosh yje të rëndësishëm në dashuri dhe premtues në punë. Nëse je prej kohësh me të njëjtin person, ndoshta është koha të gjallërosh dhe rinovosh ndjesitë, duke bërë diçka ndryshe.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Ke në dispozicion energji të dobishme për të parë përpara me më shumë besim, por kërkohet një qëndrim mendor i hapur. Në lidhjet e konsoliduara është momenti i duhur për të thyer rutinën dhe për të rizbuluar emocione që rrezikojnë të bëhen automatike. Edhe ndryshimet e vogla mund të ndezin sërish përfshirjen. Beqarët janë në një fazë vëzhgimi, jo mbylljeje.
Peshorja
Më shumë se kurrë tani është e nevojshme të vendosësh themelet e një projekti të ri. Të kesh Diellin, Mërkurin, Venusin dhe Marsin në aspekte stimuluese nuk është pak. Duhet të ndihesh më aktiv krahasuar me fillimin e janarit, pasi viti nisi me ngadalësi. Sigurisht, dikush mund të thotë: “dua të jem mirë, por duhet të kujdesem për një person me probleme ose të përballoj çështje familjare”. Megjithatë, edhe nëse disa situata rreth teje nuk kanë ndryshuar, ti e di se tani ke më shumë forcë se më parë.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Është momenti të mendosh më konkretisht për të ardhmen dhe t’u japësh formë ideve të reja. Edhe pse përgjegjësitë familjare ose personale kërkojnë vëmendje, tani ke më shumë energji për t’i përballuar pa u ndier i bllokuar. Krahasuar me fillimin e muajit ndihesh më reagues dhe më i pranishëm. Javët në vijim ndihmojnë për të gjetur zgjidhje dhe për të rikuperuar besimin.
Akrepi
Kjo ditë është e çuditshme dhe lodhja po grumbullohet. Edhe dje ka pasur një fazë nervozizmi që duhet përpjekur të kapërcehet. Kur angazhohesh dhe beson në diçka, nuk vepron kurrë sipërfaqësisht dhe kjo sjell edhe marrjen e rreziqeve. Mundohu të shkëputesh të paktën këtë mbrëmje. Kujdes në dashuri: ndjenjat duken të largëta fizikisht ose psikologjikisht dhe, në disa raste, duhen rikuperuar.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Lodhja lind nga mënyra intensive me të cilën jeton çdo situatë. Kur përfshihesh, e bën deri në fund, por kjo kërkon shumë energji. Është e rëndësishme t’i japësh vetes pauza. Në dashuri mund të ketë një distancë që duhet kuptuar pa e detyruar, duke shmangur reagimet impulsive. Mos u ndje i mbingarkuar nga mendimet dhe përgjegjësitë.
Shigjetari
Është një qiell që shtyn drejt veprimit. Meqë shenja jote është natyrshëm aktive, është e lehtë të imagjinohet se këto ditë je i pandalshëm. Nëse nuk ndihesh kështu, duhet të rikthesh pak qetësi. Rrallë kam parë Shigjetarë pesimistë, të bllokuar apo të ndalur, dhe zakonisht këto situata të rralla lindin kur i kundërvihesh risive ose je djegur nga një e kaluar e vështirë. Nëse ndihesh pa energji, përballe këtë vit të ri me shpresën se diçka do të ndryshojë. Ti je arkitekti i fatit tënd. Yjet tregojnë një rrugë më të gëzueshme, me risi.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Brenda teje ka një shtysë natyrale drejt ndryshimit dhe zgjerimit. Nëse ndjen një rënie entuziazmi, ndoshta po i reziston diçkaje të re. Rikthimi i qetësisë do të thotë të besosh sërish te jeta dhe te zgjedhjet e tua. Kjo periudhë favorizon iniciativa, marrëdhënie dhe mundësi profesionale, por kërkon përfshirjen tënde aktive.
Bricjapi
Edhe një Hënë aktive që balancon situatën disi të trazuar të së shtunës dhe së dielës. Ata që fundjavën e kaluar janë përballur me debate ose situata të ndërlikuara, tani ndihen më të lirë për të vepruar dhe për të menduar se çfarë të bëjnë. Në këto raste është e rëndësishme të mendosh në mënyrë produktive për të ardhmen dhe të kërkosh marrëveshje dhe kontrata të mira. Në këtë moment me Binjakët dhe Peshqit mund të kesh një ndjesi të mirë, ndërsa me Dashin mund të ketë kontraste.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Pas tensioneve të fundit, tani rikthen më shumë qartësi mendore dhe aftësi veprimi. Është momenti i duhur për të parë përpara dhe për t’i kthyer vështirësitë në strategji të dobishme. Përqendrimi te marrëveshjet dhe bashkëpunimet ndihmon për t’u dhënë drejtim konkret objektivave të tua. Disa marrëdhënie janë më harmonike dhe lehtësojnë dialogun, ndërsa të tjerat kërkojnë kujdes.
Ujori
Është një qiell kaq revolucionar sa shumë do të pyesin veten cila është rruga e duhur. Shpesh, kur mendon për atë që dëshiron, i jep vetes përgjigje të ndryshme nga një ditë në tjetrën: një ditë dëshiron të përmbysësh gjithçka, ditën tjetër mendon se ndoshta duhet të jesh më i matur dhe më i planifikuar. Më vjen ndër mend kënga e këngëtarit Ultimo, i cili është gjithashtu Ujor dhe ka shkruar së fundmi një këngë me titull “Acquario”. Ta dëgjosh. Të mbyllesh në shtëpi me Venusin në shenjë është gabim. Kupidi është pranë.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Emocionet luhaten sepse po rishikon prioritetet dhe dëshirat e thella. Është normale të ndihesh i pavendosur kur përjeton ndryshime të brendshme kaq të forta. Megjithatë, izolimi nuk të ndihmon. Marrëdhëniet dhe njohjet e reja janë një pikë force dhe mund të zhvillohen shpejt nëse ua lejon. Ndjekja e instinktit dhe marrja e iniciativës ndihmojnë për të jetuar emocione të forta dhe të sinqerta.
Peshqit
Puna është e favorizuar dhe krijimtaria është në kulm. Cila është aspirata më e madhe e shenjës tënde? Të bësh diçka që shpreh botën tënde të brendshme. Dihet që je jashtëzakonisht i ndjeshëm dhe nuk mund të kënaqesh vetëm duke bërë llogari nga mëngjesi në darkë ose duke qëndruar pas një tavoline pa stimul. Është një qiell që çliron zemrën, ndaj po për argëtimet e reja dhe pse jo edhe për dashuritë. Kujtohet se në shkurt Neptuni do të jetë në shenjë dhe është koha e konfirmimeve. Je aq i mbështetur nga yjet, sa edhe nëse përpiqen të të sulmojnë, nuk do të arrijnë të dëmtojnë pozicionin tënd. Kjo nuk përjashton që në disa raste të marrësh masa paraprake, edhe duke u këshilluar me një ekspert.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Krijimtaria bëhet mjet thelbësor për t’u ndier i gjallë dhe i përfshirë. Rutinat pa kuptim rëndojnë më shumë se zakonisht dhe është e drejtë ta dëgjosh këtë nevojë të brendshme. Edhe nëse po bën gjëra të rëndësishme, është normale të dëshirosh diçka më shumë. Emocionet rikthehen në plan të parë dhe favorizojnë përvoja të reja, si personale ashtu edhe sentimentale. Javët në vijim ndihmojnë për të qartësuar çfarë ka vërtet rëndësi për ty dhe për të forcuar zgjedhje që pasqyrojnë ndjeshmërinë dhe ndjenjën tënde të lindur për drejtësi.
