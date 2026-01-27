Katari ‘pushton’ Milanon me konvoj automjetesh të blinduara

Një konvoj i gjatë automjetesh të blinduara, të pajisura me drita pulsuese dhe të shënuara qartë me mbishkrimin “Shteti i Katarit”, ka kaluar nëpër qendrën e Milanos, duke shkaktuar vonesa në trafik dhe duke tërhequr vëmendjen e qytetarëve dhe drejtuesve të automjeteve.
Megjithëse pamja krijoi përshtypjen e një vizite zyrtare apo situate emergjente, autoritetet sqarojnë se bëhej fjalë për një operacion të planifikuar sigurie, pjesë e përgatitjeve për Lojërat Olimpike Dimërore Milano-Cortina, që nisin më 6 shkurt.
Automjetet, të paktën nëntë gjithsej, mbërritën fillimisht në Itali nëpërmjet Aeroportit të Malpensës dhe më pas u drejtuan drejt Milanos në dy konvoje të ndara. Lëvizja e tyre përfshiu disa nga zonat më simbolike dhe strategjike të qytetit, përfshirë sheshin Duomo, Arco della Pace, Kështjellën Sforza dhe stadiumin “San Siro”.
Operacioni u konceptua si një provë operative në terren, me qëllim testimin e kohëzgjatjes, koordinimit ndërinstitucional dhe menaxhimit të trafikut urban në kushte sigurie të lartë. Në simulim morën pjesë edhe 104 efektivë sigurie, të angazhuar në një stërvitje në shkallë të plotë.
Prania e automjeteve dhe forcave të Katarit lidhet me një marrëveshje bashkëpunimi mes Italisë dhe Katarit, e nënshkruar në shtatorin e kaluar gjatë vizitës së Ministrit të Brendshëm italian, Matteo Piantedosi, në Doha. Marrëveshja parashikon mbështetjen e forcave të sigurisë së Katarit në menaxhimin e rendit publik gjatë zhvillimit të Lojërave Olimpike.
Mbërritja e konvojit në Milano shënon nisjen konkrete të bashkëpunimit operacional mes dy vendeve, në kuadër të përgatitjeve për një nga ngjarjet më të mëdha dhe më komplekse për sa i përket organizimit dhe sigurisë që Italia do të përballet në vitet e ardhshme.
