Emiratet e Bashkuara Arabe: Bllokim i hapësirës ajrore, detare apo tokësore në rast sulmi amerikan ndaj Iranit
Transmetuar më 27-01-2026, 02:09

Emiratet e Bashkuara Arabe riafirmojnë angazhimin për të mos lejuar që hapësira e tyre ajrore, territori ose ujërat të përdoren në ndonjë veprim ushtarak kundër Iranit

Ministria e Punëve të Jashtme e Emirateve të Bashkuara Arabe, deklaroi se vendi nuk do të lejojë që territori i tij të përdoret për sulme kundër Iranit.

Ministria "përsëriti angazhimin e Emirateve të Bashkuara Arabe për të mos lejuar që hapësira ajrore, territori ose ujërat e saj territoriale të përdoren për ndonjë veprim ushtarak armiqësor kundër Iranit", thuhet në deklaratë.

Javën e kaluar, Presidenti Donald Trump tha se një "armatë" amerikane po shkonte drejt Gjirit dhe se Uashingtoni do ta vëzhgonte nga afër Iranin, ku regjimi ka shtypur me dhunë protestat masive.

Emiratet e Bashkuara Arabe kanë mijëra personel ushtarak amerikan në Bazën Ajrore Al Dhafra, pranë kryeqytetit Abu Dhabi, një nga instalimet e shumta ushtarake amerikane në Gjirin Persik.

Ministria e Emirateve të Bashkuara Arabe deklaroi gjithashtu se vendi refuzon të ofrojë mbështetje logjistike për sulmet e mundshme amerikane.

Ndërsa theksoi se "dialogu, deeskalimi, respekti për të drejtën ndërkombëtare dhe respekti për sovranitetin e shteteve" janë mënyra më e mirë për të menaxhuar "krizat aktuale".

"Ministria përsërit bindjen e Emirateve të Bashkuara Arabe se dialogu, ulja e tensioneve, respektimi i ligjit ndërkombëtar dhe respektimi i sovranitetit shtetëror përbëjnë themelet më efektive për adresimin e krizave aktuale, duke nënvizuar qasjen e Emirateve të Bashkuara Arabe për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve përmes mjeteve diplomatike", thuhet në deklaratën që citon noa.al.

