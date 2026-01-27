Rusia tërheq trupat e saj ushtarake nga Siria

Rusia ka nisur tërheqjen e forcave të saj ushtarake nga aeroporti i Kamishlit, në verilindje të Sirisë, duke i dhënë fund pranisë së saj ushtarake në këtë zonë të vendit, në një moment kur qeveria e Damaskut po përpiqet të rimarrë kontrollin nga forcat kurde.
Forcat ruse ishin të dislokuara në aeroportin e Kamishlit që prej vitit 2019, një prani relativisht e kufizuar krahasuar me bazën ajrore dhe instalacionet detare që Moska mban në brigjet mesdhetare të Sirisë, të cilat pritet të vazhdojnë të funksionojnë.
Ndërkohë, forcat qeveritare të Sirisë, nën drejtimin e presidentit Ahmed al-Sharaa, kanë rimarrë këtë muaj disa zona në veri dhe lindje të vendit nga Forcat Demokratike Siriane, të udhëhequra nga kurdët. Damasku synon të rivendosë kontrollin e plotë mbi të gjithë territorin sirian.
Në këtë kontekst të tensionuar, armëpushimi i brishtë mes palëve është zgjatur të shtunën edhe për 15 ditë, në përpjekje për të shmangur një përshkallëzim të ri të situatës.
