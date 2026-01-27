Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gaza: Gjendet trupi i pengut të fundit izraelit
Transmetuar më 27-01-2026, 00:24

Trupi i oficerit të policisë Ran Gwilly është identifikuar dhe do t’i kthehet familjes së tij për varrim

Izraeli njoftoi sot se kishte rikuperuar trupin e pengut të fundit të mbajtur në Gaza nga Hamasi.

Ky zhvillim ishte një kusht kyç i fazës fillestare të planit të Presidentit të SHBA-së Donald Trump për t’i dhënë fund luftës në enklavën palestineze.

Sipas një deklarate nga forcat e armatosura izraelite, trupi i oficerit të policisë Ran Gwilyi është identifikuar dhe do t’i kthehet familjes së tij për varrim.

