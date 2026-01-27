“Kush mbjell erë, do të korrë stuhi”, paralajmërimi i Iranit me një poster gjigant

Rritet ndjeshëm rreziku i një përplasjeje SHBA–Iran, paralajmërojnë ekspertët
Irani zbulon muralin që paralajmëron për hakmarrje nëse SHBA-të kryejnë një sulm ushtarak.
Autoritetet iraniane zbuluan të dielën një mural të ri në një tabelë gjigante reklamash në një shesh qendror të Teheranit, me një paralajmërim të drejtpërdrejtë për Shtetet e Bashkuara që të mos tentojnë një sulm ushtarak ndaj vendit, ndërsa anijet luftarake amerikane drejtohen drejt rajonit.
Imazhi tregon një pamje nga lart të një aeroplanmbajtëseje me aeroplanë luftarakë të dëmtuar dhe në shpërthim në kuvertën e fluturimit. Kuverta është e mbushur me trupa dhe me vija gjaku që rrjedh në ujin pas anijes për të formuar një model që të kujton vijat e flamurit amerikan. Një slogan është i shkruar në një cep: "Nëse mbjell erën, do të korrësh vorbullën".
Zbulimi i muralit në Sheshin Enghelab vjen ndërsa aeroplanmbajtësja USS Abraham Lincoln dhe anijet luftarake që e shoqërojnë atë lëvizin drejt rajonit. Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka thënë se anijet po zhvendosen "për çdo rast" nëse vendos të ndërmarrë veprime.
Rritet ndjeshëm rreziku i një përplasjeje SHBA–Iran, paralajmërojnë ekspertët
Mundësia e një përshkallëzimi ushtarak mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit po vlerësohet si shumë e lartë, sipas analistëve të sigurisë, pas lëvizjeve të fundit strategjike të Uashingtonit në Lindjen e Mesme.
SHBA-të kanë nisur dislokimin e avionëve luftarakë, sistemeve të mbrojtjes ajrore dhe një aeroplanmbajtëseje me mijëra trupa në rajon, një veprim që ka shtuar ndjeshëm tensionet me Teheranin. Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se po shqyrton një sërë opsionesh, nga masa presioni deri te veprime ushtarake, edhe pse nuk ka marrë ende një vendim përfundimtar.
Sipas ekspertëve, prania e shtuar ushtarake i jep SHBA-së më shumë alternativa operacionale dhe rrit presionin ndaj Iranit. Analistë të çështjeve të sigurisë theksojnë se kjo situatë funksionon si një mesazh paralajmërues, por mbart rreziqe serioze për destabilizimin e gjithë rajonit.
Nga ana tjetër, Irani ka rritur nivelin e gatishmërisë dhe ka sinjalizuar se nuk do të qëndrojë pasiv në rast përplasjeje. Teherani ka bërë të qartë se çdo veprim kundër tij mund të sjellë reagime ndaj interesave amerikane dhe aleatëve të saj në rajon.
Vendet e Lindjes së Mesme, sipas burimeve diplomatike, po i kërkojnë Uashingtonit vetëpërmbajtje, nga frika se një konflikt i drejtpërdrejtë SHBA–Iran mund të çojë në një krizë shumë më të gjerë.
