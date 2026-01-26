Rrëshqitje dramatike e tokës në Siçili

Siçili, 26 Janar 2026– Një rrëshqitje e madhe dheu në qytetin Nisemi, në lindje të Siçilisë, ka detyruar më shumë se 1,000 banorë të braktisin shtëpitë e tyre, pasi moti i keq shkaktoi shembjen e masave të tokës.
Autoritetet vendore kanë shpallur një “zonë të kuqe” në vendngjarje, ku hyrja është e ndaluar, dhe nuk përjashtojnë mundësinë që numri i evakuimeve të rritet në orët e ardhshme. Disa shtëpi pranë zonës së rrëshqitjes janë dëmtuar, por falë ndërhyrjes së shpejtë të autoriteteve nuk ka raportime për persona të lënduar.
Si pasojë e ngjarjes, një nga dy rrugët kryesore që lidhin qytetin, me rreth 30,000 banorë, me pjesën tjetër të Siçilisë është mbyllur. Banorët e evakuuar janë strehuar në një stadium lokal ose tek të afërm dhe miq.
Autoritetet vazhdojnë monitorimin e situatës dhe apelojnë për kujdes maksimal për banorët që jetojnë pranë zonës së rrezikuar.
