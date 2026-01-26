E rëndë në Milano! Efektivi i policisë qëllon për vdekje një emigrant 20-vjeçar

Një djalë 28-vjeçar, emigrant me origjinë marokene, humbi jetën pak para orës 18:00 të ditës së sotme, të hënën 26 janar, në Milano, gjatë një përplasjeje me armë zjarri me policinë. Ngjarja ndodhi në rrugën Peppino Impastato, në Milano.
28-vjeçari ishte i njohur më parë për forcat e rendit dhe qëndronte në Itali pa dokumente të rregullta. Sipas informacioneve, ai kishte precedentë penalë për trafik lëndësh narkotike, rezistencë ndaj punonjësve të policisë, grabitje dhe plagosje.
Mbrëmjen e sotme, ai dyshohet se ka drejtuar një armë drejt një patrulle të komisariatit Mecenate, e cila po kryente një kontroll antidrogë në zonë, e njohur për aktivitet të shpërndarjes së lëndëve narkotike. Megjithatë, hipoteza kryesore është se arma ka qenë një kopje pa fishekë të vërtetë.
Një polic civil ka nxjerrë armën dhe ka hapur zjarr, duke i shkaktuar vdekjen 28-vjeçarit.
Polici që qëlloi po merret në pyetje në Komisariat
Prokurori i Prokurorisë së Milanos, Giovanni Tarzia, po merr në pyetje në Komisariatin Qendror të Milanos punonjësin e policisë që hapi zjarr gjatë operacionit antidrogë. Polici po asistohet nga avokati Pietro Porciani.
