‘Manjak, i ndyrë, fantazitë e tua se’ksuale’! Ina shpërthen ndaj Stenaldos

Ina nuk i ka kursyer ofendimet ndaj Stenaldos gjatë një debati të fortë në “Big Brother VIP 5”. Banorja e ka cilësuar këngëtarin si manjak që shikon çdo femër që bëhet pjesë e reality show-t.
Stenaldo po debatonte me Keijsin kur pranë tyre vjen Ina dhe nuk ia kursen ofendimet duke i thënë “i neveritshëm, i ndyrë”. Stenaldo nga ana tjetër, i drejtohet duke i thënë ‘që të shkojë të ndajë ndonjë çift tjetër”.
Pjesë nga debati:
Stenaldo: E palaço, ike 5 minuta
Keijsi: O turp i zi
Ina: Kush është palaço?
Juela: Erdhi ndihma e shpejtë
Ina: Kush është palaço o Stenaldo? O manjak që sheh çdo femër që vjen. Unë atë që desha e mora, ti je manjak, i neveritshëm, i ndyrë
Stenaldo: Nuk të vjen zor, ec shih ndonjë tjetër që të ndash
Ina: Çdo femër që vjen bashkë me fantazinë tënde seksuale, ja ku je ti, manjak mashkull, mashkull i ulët
Keijsi: Ti je mashkulli më turp që përqafëson meshkujt
Stenaldo: Ju të dy jeni komplet zero. Ti ke shkatërruar një vajzë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd