‘Manjak, i ndyrë, fantazitë e tua se’ksuale’! Ina shpërthen ndaj Stenaldos
Transmetuar më 26-01-2026, 22:19

Ina nuk i ka kursyer ofendimet ndaj Stenaldos gjatë një debati të fortë në “Big Brother VIP 5”. Banorja e ka cilësuar këngëtarin si manjak që shikon çdo femër që bëhet pjesë e reality show-t.

Stenaldo po debatonte me Keijsin kur pranë tyre vjen Ina dhe nuk ia kursen ofendimet duke i thënë “i neveritshëm, i ndyrë”. Stenaldo nga ana tjetër, i drejtohet duke i thënë ‘që të shkojë të ndajë ndonjë çift tjetër”.

Pjesë nga debati:

Stenaldo: E palaço, ike 5 minuta

Keijsi: O turp i zi

Ina: Kush është palaço?

Juela: Erdhi ndihma e shpejtë

Ina: Kush është palaço o Stenaldo? O manjak që sheh çdo femër që vjen. Unë atë që desha e mora, ti je manjak, i neveritshëm, i ndyrë

Stenaldo: Nuk të vjen zor, ec shih ndonjë tjetër që të ndash

Ina: Çdo femër që vjen bashkë me fantazinë tënde seksuale, ja ku je ti, manjak mashkull, mashkull i ulët

Keijsi: Ti je mashkulli më turp që përqafëson meshkujt

Stenaldo: Ju të dy jeni komplet zero. Ti ke shkatërruar një vajzë.

