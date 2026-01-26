Detaje nga zjarri në Lushnje. 6 fëmijë nga 1-12 vjeç, po ngroheshin te gjyshi

Lushnje-Një zjarr ka përfshirë një banesë private në lagjen “Loni Dhamo” në qytetin e Lushnjës, ku nën të njëjtën çati jetonin dy familje. Njëra pjesë e banesës ishte e banuar nga pronari, Rrapush Deliu, ndërsa pjesa tjetër ishte dhënë me qira një familjeje nga komuniteti rom.
Sipas të dhënave paraprake, flakët kanë nisur nga ambientet e banesës me qira, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Si pasojë e zjarrit, dy dhoma janë djegur pothuajse plotësisht, ndërsa pjesërisht është dëmtuar edhe banesa ngjitur.
Në vendngjarje kanë mbërritur forca të shumta zjarrfikëse dhe shërbime policore, të cilat kanë ndërhyrë për shuarjen e flakëve dhe izolimin e zonës, duke shmangur përhapjen e mëtejshme të zjarrit.
Paraprakisht dyshohet se shkak i zjarrit mund të ketë qenë një furnelë elektrike, e përdorur për ngrohje. Në banesë ndodheshin gjashtë fëmijë të mitur, të moshës nga 1 deri në 12 vjeç, të cilët po qëndronin pranë gjyshërve të tyre. Për arsye sigurie, energjia elektrike në zonë është ndërprerë për disa minuta.
Si pasojë e tymit të dendur, një vajzë 12-vjeçare është transportuar në spital me shenja asfiksie, ndërsa burime mjekësore bëjnë me dije se ajo ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Sipas pronarit të banesës, në momentin kur ka rënë zjarri ai ndodhej në shtëpi duke parë televizor dhe ka vënë re tymin që vinte nga pjesa tjetër e banesës.
“Brenda pak minutash, për shkak të materialeve plastike dhe druri, flakët u përhapën me shpejtësi”, ka deklaruar ai, duke shtuar se fatmirësisht të gjithë banorët, përfshirë fëmijët, arritën të dalin në kohë jashtë banesës.
Sipas banorëve, kjo është hera e katërt që një zjarr shpërthen në të njëjtën zonë të qytetit të Lushnjës, ku ndodhen disa banesa të ndërtuara ngjitur me njëra-tjetrën, duke rritur rrezikun për përhapje të shpejtë të flakëve.
Autoritetet po vijojnë verifikimet për përcaktimin e saktë të shkaqeve të zjarrit dhe vlerësimin e dëmeve materiale.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd