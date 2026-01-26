Moti: Jemi në mëshirën e fronteve të Atlantikut. Analizë nga meteorologu italian

Çrregullimet e Atlantikut po pushtojnë Mesdheun, duke e bërë këtë javë shumë të paqëndrueshme.
Federico Brescia-n, meteorolog në iLMeteo.it, shpjegon nëse është në horizont mbërritja e një anticikloni afatmesëm.
"Për momentin, do të thoja jo. Për 7-10 ditët e ardhshme, skenari i motit do të vazhdojë të karakterizohet nga një fluks i vazhdueshëm i rrymave atlantike, me valë të pashmangshme të përsëritura të motit të keq".
Cilat zona do të preken më shumë nga moti i parashikuar?
Pothuajse të gjitha; këto janë valë të motit të keq që nuk do të kufizohen në një zonë të vetme, por do të sjellin shi kudo.
Edhe meteorologë të tjerë flasin për situatë të ngjashme dhe pohojnë se rajoni, që përfshin trekëndëshin Itali-Shqipëri-Greqi, për 10 ditët e ardhshme pritet të ketë mot të paqëndrueshëm dhe me reshje të shumta shiu dhe dëbore.
Sakaq mbetet ende për tu analizuar si do të jenë pasojat e çrregullimit që do të mbërrijë midis mbrëmjes së së martës dhe të mërkurës. gërmojnë?
Alpet me siguri do të shohin reshje të bukura dhe të dendura bore.
Moti i të martës, Shqipëria – 27 janar 2026
🌤️Për ditën e martë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme.
Moti parashikohet me kthjellime dhe vranësira kryesisht përgjatë relieveve malore të vendit.
Në orët e mesditës në jugperëndim të vendit reshje lokale shiu me intensitet të ulët.
💨 Era do të fryjë me drejtim verindje-veriperëndim me shpejtësi mesatare 7 m/s, përgjatë vijës bregdetare dhe në zonat luginore era me shpejtësi deri në 15 m/s.
🌊 Deti – Valëzimi forcës 2-3 ballë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd