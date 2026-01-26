Makina përfshihet nga flakët tek Liqeni Artificial në Tiranë

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 26-01-2026, 17:43
Një makinë është përfshirë nga flakët në Unazën e Re pranë Liqenit Artificial në Tiranë.
Makina ndodhej në ecje dhe në moment u përfshi nga flakët, duke krijuar panik te qytetarët.
Gjithsesi, nga zjarri raportohen vetëm dëme materiale, ndërkohë që u krijua dhe një trafik i rënduar.
