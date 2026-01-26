Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Rama në Izrael, mesazhi që la në Librin e përshtypjeve në Hollin Shagal
Transmetuar më 26-01-2026, 15:35

Jeruzalem, Kryeministri Edi Rama mikpritet me ceremoni në Knesset “Plaza”

Kryeministri Edi Rama u kprit sot, gjatë vizitës së tij në Izrael, nga Kryetari i Knessetit (Parlamentit të Izraelit) Amir Ohana në Knesset Plaza me një ceremoni të posaçme.

Më pas, Rama dhe bashkëshortja e tij Linda Rama, bënë homazhe në Monumentin e ushtarëve të rënë dhe në Monumentin e viktimave të terrorit, si dhe la shënimin e tij në Librin e përshtypjeve në Hollin Shagal.

“Nuk mund të mendoj një nder më të madh dhe një bekim më domethënës sesa të lë këtë shënim në këtë faqe, si një mysafir i veçantë në këtë shtëpi legjendare. Faleminderit!” – shkroi Kryeministri Rama.

Ceremonia i parapriu takimit të Ramës me Kryetarin e Knessetit Amir Ohana, që më pas do të vijojë me adresimin e Kryeministrit Rama në Knesset, sipas një protokolli të posaçëm që Knesseti u ka rezervuar një numri të kufizuar udhëheqësish të huaj dhe së fundmi Presidentit të SHBA, Donald J. Trump.

