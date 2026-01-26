3 shenjat më me fat dhe 3 më pak të favorizuara të javës 26 janar – 1 shkurt 2026 | Paolo Fox

Java sjell energji të ndryshme për shenjat e zodiakut. Disa përfitojnë nga mbështetje e fortë planetare, me hapje në dashuri, punë dhe iniciativa personale, ndërsa të tjera përballen me ngadalësime, tensione ose nevojë për durim.
Më poshtë janë 3 shenjat më me fat të javës dhe 3 që duhet të tregojnë më shumë kujdes dhe maturi.
🌟 3 shenjat më me fat të javës
Shigjetari
Është shenja më e favorizuar. Dashuria, miqësitë dhe projektet e reja ecin përpara. Ka energji, guxim dhe mundësi reale për ndryshim pozitiv. Kush vepron këtë javë, merr përgjigje konkrete.
Binjakët
Periudhë shumë e mirë për komunikim, marrëdhënie dhe punë. Mund të vijnë konfirmime, lajme pozitive ose njohje të rëndësishme. Harmonia rikthehet edhe në çift.
Ujori
Venusi në shenjë sjell qetësi emocionale dhe zgjidhje në çështje familjare. Edhe puna përfiton nga planifikimi i mirë. Javë e balancuar dhe produktive.
⚠️ 3 shenjat më pak të favorizuara të javës
Luani
Ngadalësime në punë, tensione në dashuri dhe lodhje fizike. Është javë që kërkon durim dhe vetëkontroll. Vendimet e rëndësishme duhen shtyrë.
Virgjëresha
Shpenzime, nervozizëm dhe keqkuptime në marrëdhënie. Duhet të shmangësh analizën e tepërt dhe konfliktet e panevojshme. Java kërkon qetësi dhe distancë nga presioni.
Akrepi
Periudhë reflektimi dhe vendimesh të vështira. Dashuria është nën tension, puna kërkon përqendrim dhe mbyllje çështjesh të hapura. Nuk është javë negative, por kërkon forcë dhe maturi.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd