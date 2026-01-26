Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
3 shenjat më me fat dhe 3 më pak të favorizuara të javës 26 janar – 1 shkurt 2026 | Paolo Fox
Transmetuar më 26-01-2026, 15:23

Java sjell energji të ndryshme për shenjat e zodiakut. Disa përfitojnë nga mbështetje e fortë planetare, me hapje në dashuri, punë dhe iniciativa personale, ndërsa të tjera përballen me ngadalësime, tensione ose nevojë për durim.

Më poshtë janë 3 shenjat më me fat të javës dhe 3 që duhet të tregojnë më shumë kujdes dhe maturi.

🌟 3 shenjat më me fat të javës

Shigjetari

Është shenja më e favorizuar. Dashuria, miqësitë dhe projektet e reja ecin përpara. Ka energji, guxim dhe mundësi reale për ndryshim pozitiv. Kush vepron këtë javë, merr përgjigje konkrete.

Binjakët

Periudhë shumë e mirë për komunikim, marrëdhënie dhe punë. Mund të vijnë konfirmime, lajme pozitive ose njohje të rëndësishme. Harmonia rikthehet edhe në çift.

Ujori

Venusi në shenjë sjell qetësi emocionale dhe zgjidhje në çështje familjare. Edhe puna përfiton nga planifikimi i mirë. Javë e balancuar dhe produktive.

⚠️ 3 shenjat më pak të favorizuara të javës

Luani

Ngadalësime në punë, tensione në dashuri dhe lodhje fizike. Është javë që kërkon durim dhe vetëkontroll. Vendimet e rëndësishme duhen shtyrë.

Virgjëresha

Shpenzime, nervozizëm dhe keqkuptime në marrëdhënie. Duhet të shmangësh analizën e tepërt dhe konfliktet e panevojshme. Java kërkon qetësi dhe distancë nga presioni.

Akrepi

Periudhë reflektimi dhe vendimesh të vështira. Dashuria është nën tension, puna kërkon përqendrim dhe mbyllje çështjesh të hapura. Nuk është javë negative, por kërkon forcë dhe maturi.

Për horoskopin ditor, javor e mujor klikoni këtu

Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

