Renditja javore e shenjave nga Paolo Fox, 26 janar – 1 shkurt 2026

Kjo javë sjell lëvizje graduale, sqarime të nevojshme dhe sinjale për ndryshime të afërta.
Disa shenja përfitojnë më shumë nga energjitë planetare, sidomos në dashuri dhe projekte personale, ndërsa të tjera duhet të tregojnë durim dhe maturi.
Renditja më poshtë pasqyron balancën mes fatit, stabilitetit dhe mundësive konkrete për secilën shenjë gjatë kësaj jave.
1. Shigjetari
Java më e favorshme. Ka energji, iniciativa dhe mbështetje në dashuri dhe punë. Njohje të reja, rikthime emocionesh dhe ide të reja profesionale marrin formë. Nëse vepron, përfiton realisht.
2. Binjakët
Periudhë shumë pozitive për komunikim, marrëdhënie dhe rritje profesionale. Projekte që ecin shpejt dhe konfirmime të pritshme. Në dashuri rikthehet bashkëpunimi dhe besimi.
3. Ujori
Venusi në shenjë jep avantazh në dashuri dhe qetëson tensionet familjare. Edhe në punë ka qartësi dhe planifikim të mirë. Javë e dobishme për të ndërtuar pa presion.
4. Bricjapi
Ndryshime të rëndësishme të brendshme. Dashuria kërkon risi dhe guxim, puna sjell marrëveshje të vlefshme. Financat kërkojnë kujdes, por drejtimi është i qëndrueshëm.
5. Dashi
Rikuperim i dukshëm. Dashuria është pasionale dhe sjell surpriza, puna ende në pritje por me sinjale zhbllokimi. Energjia mendore rritet.
6. Peshqit
Java nis me disa tensione emocionale, por mbyllet më qetë. Në punë ka mbështetje dhe zgjidhje konkrete, sidomos për çështje ligjore ose bashkëpunime.
7. Demi
Javë e trazuar në dashuri dhe familje, por e dobishme për të kuptuar kush vlen dhe kush jo. Në punë ka lëvizje të rëndësishme që japin efekt më vonë.
8. Gaforrja
Emocione të përziera. Rikthime ose pajtime të mundshme, por kërkojnë hapje nga ana jote. Në punë vijnë lajme pozitive, por jo pa durim.
9. Peshorja
Situata të menaxhueshme, por jo kulmore. Dashuria kërkon dialog dhe ndërhyrje të matur. Në punë ka mundësi, por duhen shfrytëzuar në kohën e duhur.
10. Akrepi
Vendime të vështira, por të domosdoshme. Dashuria është nën presion, puna kërkon përqendrim dhe mbyllje çështjesh. Java shërben si përgatitje për një fazë më të mirë.
11. Virgjëresha
Shpenzime, nervozizëm dhe tension në marrëdhënie. Duhet të shmangësh konfliktet dhe të mos reagosh impulsivisht. Përmirësimi vjen gradualisht.
12. Luani
Java më e lodhshme. Ritme të ngadalta në punë, tensione në dashuri dhe nevojë për më shumë kujdes fizik. Mos forco situata që kërkojnë kohë.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd