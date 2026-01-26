Horoskopi javor Paolo Fox, 26 janar – 1 shkurt 2026

Java nga 26 janari deri më 1 shkurt shënon një fazë kalimtare, ku shumë shenja ndihen mes nevojës për ndryshim dhe kërkesës për stabilitet.
Yjet nxisin sqarime në marrëdhënie, vendime më të menduara në punë dhe më shumë vëmendje ndaj energjive personale.
Nuk është një javë ekstreme, por kërkon maturi, komunikim të drejtë dhe menaxhim të kujdesshëm të emocioneve dhe angazhimeve, për të përgatitur terrenin për zhvillime më të qarta në ditët dhe javët që vijnë.
Dashi
Dashuri:
Periudhë disi e paqëndrueshme në disa ditë, por nuk duhet ta lidhësh këtë me kaosin e fillimit të janarit. Yjet të bëjnë pasional dhe favorizojnë njohje të reja. Nga data 28 edhe Hëna rrit dëshirën dhe intensitetin emocional. Mund të ndodhë një tërheqje e menjëhershme ose njohje e fortë, gjithçka varet nga ajo që kërkon realisht në dashuri.
Punë:
Punët part-time ose kërkimi për një vend të ri pune ende nuk japin rezultatet e pritura. Nga data 3 shkurt situata nis të ndryshojë. Ke ende shqetësime të mbetura nga fillimi i janarit ose ndihesh në pritje të një zgjidhjeje. Venusi të ndihmon të jesh më i matur dhe të favorizon në situata të papritura. Nëse duhet të firmosësh diçka apo të zhbllokohet një çështje, pritja nuk do të jetë e gjatë. Ka disa sfida për t’u përballuar.
Mirëqenie:
Gjendja fizike përmirësohet. Ka shenja të qarta rikuperimi. Merkuri sjell energji mendore dhe përqendrim më të mirë. Kjo ndihmon edhe emocionalisht, sepse suksesi të rrit vetëbesimin.
Demi
Dashuri:
Mos i thello shumë dallimet dhe mbështetu te diplomacia. Janë ditë të tensionuara për dashurinë dhe familjen, sidomos në fillim të javës. Durimi mund të vihet në provë. Megjithatë, kjo periudhë ndihmon të kuptosh cilat marrëdhënie janë të qëndrueshme dhe cilat duhet lënë pas.
Punë:
Pavarësisht pasigurive të momentit, puna mbetet produktive. Ka kritika ose kundërshtime nga jashtë, ndoshta për shkak të një qëndrimi tënd të mëparshëm. Nga mesi i shkurtit tensionet rriten, por veprimet që bën tani janë të rëndësishme për qetësinë e ardhshme. E favorshme për hapjen e një aktiviteti, ndryshim drejtimi, konsulenca apo përgatitje projektesh.
Mirëqenie:
Lodhja dhe stresi fillojnë të largohen. Kujdes nga shpërqendrimi, sepse ka shumë stimuj dhe ritmi i lartë mund të të lodhë mendërisht.
Binjakët
Dashuri:
Nëse je vetëm dhe kërkon një lidhje serioze, kjo javë sjell mundësi të mira njohjeje. Planetët janë veçanërisht të favorshëm për çiftet e konsoliduara, ku rikthehet pasioni dhe besimi i ndërsjellë. Komunikimi përmirësohet ndjeshëm.
Punë:
Periudhë pozitive që nxjerr në pah aftësitë e tua. Marsi dhe Venusi e bëjnë jetën profesionale shumë dinamike. Mund të marrësh konfirmime ose lajme të mira rreth mesjavës. Ideal për ata që synojnë rritje profesionale ose menaxhojnë disa projekte njëkohësisht. Mos u mbingarko me ankth.
Mirëqenie:
Në përgjithësi javë e mirë, por humori mund të luhatet. Kujdes me gjumin dhe stomakun. Nevojitet më shumë qetësi dhe kontakt me natyrën.
Gaforrja
Dashuri:
Rikthime ose pajtime janë të mundshme në shkurt, nëse tregohesh i hapur. Ende ndikon tensioni i fillimit të janarit. Nëse ka pasur ndarje të forta, mund të riparohen, përndryshe është koha për njohje të reja. Venusi bëhet sërish i favorshëm nga data 10 shkurt.
Punë:
Qëndrimet shumë të forta, sidomos në fund të muajit, nuk janë të dobishme. Megjithatë, mos u dorëzo. Janë në horizont lajme të mira për figurën tënde profesionale, përparim ose konfirmim pas një përpjekjeje të mëparshme.
Mirëqenie:
Shqetësime të lehta sezonale. Ditët e fundit të janarit janë më të mirat për të gjetur zgjidhje. Je më rezistent dhe reagon më shpejt.
Luani
Dashuri:
Mos e rëndo situatën në këtë fazë të përkohshme kaotike. Ka vonesa dhe keqkuptime, sidomos të hënën dhe të martën. Venusi është kundër dhe marrëdhëniet më të ndërlikuara mund të arrijnë pikë kritike. Vendimet duhen marrë me qetësi.
Punë:
Edhe pse ke pasur sukses së fundmi, je i shqetësuar. Procedurat, dokumentet dhe firmat ecin ngadalë. Konkurrenca është e fortë. Nga 6 shkurti situata përmirësohet. Je në përgatitje të një projekti të rëndësishëm. Kujdes me fjalët, polemikat nuk të ndihmojnë. Kontrollo shpenzimet.
Mirëqenie:
Më mirë të shtysh situata që mund të tensionohen. Gjendja fizike ka ndikuar në disa rezultate. Kujdesu më shumë për veten.
Virgjëresha
Dashuri:
Shmang polemikat e panevojshme nëse të intereson lidhja. Pas një marrëdhënieje të dështuar, tani mund të hapesh për një njohje të re. Dashuria është e tensionuar dhe pak rebele. Një ngjarje e papritur mund të të krijojë konfuzion. Më 28 mund të provokohesh, ruaj qetësinë.
Punë:
Shpenzime të mëdha në horizont, ke nxjerrë shumë para. Rezultatet do të vijnë, por kërkohet stabilizim. Ndryshimet profesionale kanë nisur që vitin e kaluar dhe ende po përshtatesh. Nervozizmi mund të rritet. Propozime të reja janë të mundshme, por jo të gjitha janë të favorshme. Jo të gjithë rreth teje janë miq.
Mirëqenie:
Mos e analizoni çdo gjë në ekstrem, sepse kjo sjell lodhje mendore dhe pakënaqësi. Mesjava është më e vështirë, mos e tepro me angazhimet.
Peshorja
Dashuri:
Prano këshillat që mund të vijnë nga një familjar, sepse mendimi i dikujt që të do nuk duhet nënvlerësuar. Është moment i mirë për të bërë hapin e parë drejt pajtimit, sidomos nëse dikush pret një shenjë nga ana jote. Një debat mund të zgjidhet shpejt dhe të kthehet në afrim fizik dhe emocional. Ditët më të mira për dashuri dhe sqarime janë ato të mesjavës. Situatat janë të menaxhueshme, mjafton pak më shumë gatishmëri.
Punë:
Një mundësi e rëndësishme mund të vijë nga një qytet tjetër. Nëse puna jote lidhet me kontakte, këto ditë mund të marrësh një lajm pozitiv. Kritikat nuk mungojnë, por tensionet do të zgjidhen shpejt. Mos kërko gjithçka menjëherë. Nëse ke propozime ose ndryshime për të bërë, prit momentin e duhur para se të veprosh.
Mirëqenie:
Ka ditë me lodhje të shtuar. Fundi i janarit është më i rëndë fizikisht, ndaj ruaj energjitë.
Akrepi
Dashuri:
Venusi në aspekt të vështirë tregon se disa vendime nuk mund të shtyhen më. Ndjen nevojën për ndryshim, edhe në formë përmirësimesh të vogla por domethënëse. Në dashuri mund të jesh më kritik se zakonisht. Nëse të intereson marrëdhënia, shmang konfliktet e panevojshme. Kjo periudhë shërben si përgatitje për një ndryshim të rëndësishëm në jetën personale dhe profesionale. Mund të ketë tensione në raportet prind–fëmijë.
Punë:
Mos i shty gjërat e rëndësishme për shkak të dembelizmit ose shpërqendrimit. Mbyll çështje dhe krijo baza të forta për të ardhmen. Gjysma e dytë e shkurtit sjell më shumë fat. Projektet e planifikuara mirë do të kenë sukses. E hëna dhe e marta janë ditë më të lodhshme.
Mirëqenie:
Gjendja është në përgjithësi e mirë, por shmang rreziqet e panevojshme. Çdo terapi ose trajtim i nisur tani mund të japë rezultate pozitive.
Shigjetari
Dashuri:
Yjet ndihmojnë, por duhet të veprosh vetë. Mos prit që gjërat të ndodhin pa iniciativë. Ke nevojë për emocione të reja dhe kjo është java e duhur për takime interesante ose për të besuar sërish në një ndjenjë. Miqësitë janë të favorizuara dhe mund të shndërrohen në diçka më shumë. Planifikimi është thelbësor për të mos u gjendur i papërgatitur për surprizat që po vijnë.
Punë:
Periudhë rinovimi dhe propozimesh të mira. Menaxhimi i zgjuar i kësaj faze mund të sigurojë stabilitet për muajt në vijim. Gjithçka varet nga ty. Kujdes vetëm me shpenzimet. Ditët e fundit të janarit janë të mira për iniciativa të reja ose për të provuar fatin.
Mirëqenie:
Kujdes nga ankthi në mesjavë. Dielli të jep energji dhe ndikon pozitivisht në performancën fizike dhe mendore.
Bricjapi
Dashuri:
Qielli i këtyre ditëve favorizon risitë në dashuri. Është një periudhë që të shtyn drejt ndryshimit dhe kërkimit të një ekuilibri të ri emocional, sidomos nëse një marrëdhënie është konsumuar. Yjet flasin për rritje të brendshme dhe hapje ndaj eksperiencave të reja. Edhe pse Jupiteri është kundër, mund të nisësh një ndryshim të rëndësishëm sentimental. Nëse mendon për një të ardhme ndryshe, je në rrugën e duhur.
Punë:
Çështje që lidhen me shtëpinë ose një zhvendosje sjellin përgjegjësi financiare. Mund të vijnë lajme dhe marrëveshje të mira. Situata financiare është më statike krahasuar me dashurinë. Shfaq më shumë siguri, sepse hezitimi mund të keqinterpretohet.
Mirëqenie:
Më 30 dhe 31 Hëna mund të prishë gjumin dhe të sjellë lodhje. Stresi është armiku kryesor. Menaxho energjitë me kujdes.
Ujori
Dashuri:
Venusi në shenjë ndihmon në zgjidhjen e keqkuptimeve familjare, sidomos atyre që lidhen me paratë ose çështje të vjetra ligjore. Është një javë që shpërblen përpjekjet e mëparshme dhe të lejon të shijosh dashurinë me më pak shqetësime. Favorizohen edhe njohjet e reja. Disa çështje me të afërmit duhen sqaruar.
Punë:
Vepro në ditët më të mira, që janë ato të mesjavës. Planifiko me kujdes angazhimet dhe objektivat afatgjata. Është moment i mirë për të menduar strategjikisht. Projektet që kërkojnë kohë mund të diskutohen dhe të vihen në lëvizje.
Mirëqenie:
Edhe ti ke nevojë për pushim. Ka shumë angazhime, ndaj ruaj energjitë. Nervozizëm i lehtë të hënën dhe të martën.
Peshqit
Dashuri:
Një kujtim ose situatë nga e kaluara mund të sjellë tension mes të mërkurës dhe të enjtes. Megjithatë, përvoja ndihmon për të rikthyer qetësinë. Është e rëndësishme të tregohesh i hapur dhe i gatshëm për kompromis, edhe në raport me fëmijët. Kjo javë shënon fillimin e zgjidhjeve të reja. Përballoji pakënaqësitë me maturi dhe shmang diskutimet e përsëritura.
Punë:
Qartëso çdo detaj në bashkëpunime të reja. Yjet janë pozitivë edhe për ata që kërkojnë punë. Çështjet ligjore, marrëveshjet tregtare dhe pasuritë e paluajtshme mbrohen nga Jupiteri. Vazhdo projektet me siguri, por me kujdes në aspektet burokratike. Mund të ketë një sulm verbal ose profesional, por do ta përballosh lehtë. Ditët më të mira janë e premtja dhe e shtuna.
Mirëqenie:
Më 28 mund të ndjesh rënie energjie. Gjumi shtesë është i nevojshëm. Aktiviteti fizik ndihmon, ndërsa përmirësimi i plotë ndihet drejt fundit të muajit.
