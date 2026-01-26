Intensifikim i zgjerimit të hapjes përmes standardeve të larta

Ministria e Tregtisë e Kinës është zotuar të optimizojë më tej politikat mbështetëse për investimet e huaja gjatë vitit 2026, si dhe të bëjë përpjekje për të garantuar trajtim të barabartë për ndërmarrjet me investime të huaja në nismat për nxitjen e konsumit vendas, në prokurimet qeveritare dhe në proceset e tenderimit publik, me qëllim promovimin e zhvillimit afatgjatë të kompanive të huaja në vend.
Wang Ya, zyrtare që drejton Departamentin e Menaxhimit të Investimeve të Huaja në Ministrinë e Tregtisë, deklaroi të hënën gjatë një konference për shtyp se Kina do të mbetet e palëkundur në zgjerimin e hapjes me standarde të larta, ndërkohë që synon të krijojë pika të reja tërheqëse për investimet e huaja dhe të forcojë më tej markën “Investo në Kinë”.
Ajo tha se ministria do të zgjerojë aksesin në treg dhe hapjen e sektorit të shërbimeve, përfshirë telekomunikacionin, kujdesin shëndetësor dhe arsimin. Gjithashtu, do të mbështesë ndërmarrjet me kapital të huaj në sektorin e shërbimeve për të zgjeruar zinxhirët e tyre të vlerës.
Do të ndërmerren gjithashtu masa për të përmirësuar shërbimet ndaj investitorëve të huaj, përmes zbatimit të plotë të trajtimit kombëtar për ndërmarrjet me financim të huaj, duke u fokusuar në shqetësimet e tyre, duke optimizuar vazhdimisht shërbimet dhe duke organizuar tryeza të rrumbullakëta me përfaqësues të këtyre ndërmarrjeve, tha Wang.
Kina do të harmonizohet ngushtësisht me rregullat ndërkombëtare ekonomike dhe tregtare me standarde të larta, do të zgjerojë provat për hapjen institucionale dhe do të përshpejtojë zbatimin e projekteve pilot për zgjerimin e hapjes së sektorit të shërbimeve, theksoi ajo.
