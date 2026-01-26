Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Rama në Izrael: Shqipëria mban një qëndrim të pandryshuar kundër antisemitizmit
Transmetuar më 26-01-2026, 14:40

IZRAEL – Kryeministri Edi Rama, gjatë vizitës së tij zyrtare në Izrael, deklaroi se Shqipëria mban një qëndrim të qartë dhe të pandryshuar kundër antisemitizmit, si brenda vendit ashtu edhe në arenën ndërkombëtare.

Në fjalën e tij, Rama theksoi marrëdhëniet e veçanta mes Shqipërisë dhe Izraelit, duke nënvizuar rrënjët historike të kësaj miqësie.

“Shqipëria dhe Izraeli ndajnë marrëdhënie të shkëlqyera, të cilat i kanë rrënjët thellë në popullin shqiptar dhe atë izraelit. Hebrenjtë që i iknin persekutimit u vendosën në vendin tonë. Qeveria shqiptare është e përkushtuar për ta ruajtur këtë trashëgimi të çmuar historike dhe mban një qëndrim të pandryshuar kundër antisemitizmit,” u shpreh Rama.

Kryeministri theksoi se ky qëndrim është pjesë e angazhimit të Shqipërisë për vlerat demokratike dhe respektimin e të drejtave të njeriut.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...