Aksident tragjiknë Gramsh/ Kamioni bie në humnerë, humbin jetën mësuesja dhe drejtuesi i mjetit, rëndë infermierja

Gramsh, 26 Janar 2026
Një aksident i rëndë rrugor është shënuar në aksin Kabash–Porocan, në territorin e bashkisë Gramsh, pranë fshatit Bardhan, ku si pasojë kanë humbur jetën dy persona dhe një tjetër ndodhet në gjendje kritike për jetën.
Sipas informacioneve paraprake, një mjet tip kamion ka dalë nga rruga dhe ka rënë në humnerë. Në mjet udhëtonin tre persona, pjesë e personelit të shërbimit në zonat rurale: një mësuese, një infermiere dhe drejtuesi i mjetit.
Mësohet se mësuesja dhe drejtuesi i mjetit kanë ndërruar jetë në vendngjarje, ndërsa infermierja është transportuar me urgjencë drejt spitalit dhe ndodhet në gjendje shumë të rëndë shëndetësore.
Policia dhe shërbimet e emergjencës kanë mbërritur në vendngjarje dhe po punojnë për sqarimin e plotë të shkaqeve të aksidentit, ndërsa hetimet janë në vijim.
