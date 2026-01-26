Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zjarr në banesë, humb jetën i moshuari në Selenicë
26 Janar 2026

Selenicë, 26 Janar 2026 – Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Lapardha, ku një 85-vjeçar, K.A., u gjet i pajetë nga familjarët e tij.

Sipas policisë, dyshohet se vdekja e tij ka ardhur si pasojë e asfiksisë nga tymi, pasi banesa e tij u përfshi nga një zjarr aksidental rreth orës 02:50 të mëngjesit.

Forcat e rendit po vijojnë hetimet për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

