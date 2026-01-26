Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vlora mbetet pa Hipotekë, dosjet zhvendosen në Tiranë
Transmetuar më 26-01-2026, 13:10

26 Janar 2026 – Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në Vlorë do të mbyllet dhe strukturat e saj do të zhvendosen në Tiranë.

Vendimi, i firmosur nga drejtoresha e përgjithshme e Kadastrës, Lorena Goxhobelli më 23 janar 2026, hyn në fuqi më 1 shkurt. Pas kësaj date, Vlora nuk do të ketë më një zyrë lokale të Hipotekës dhe qytetarët do të duhet të drejtohen në Tiranë për çështjet e kadastrës dhe pronësisë.

Zhvendosja e strukturave ka shqetësuar banorët dhe bizneset, pasi kjo do të komplikoje qasjen ndaj dokumenteve dhe shërbimeve të lidhura me pronën.

