Protesta e kamionistëve në Ballkan, kufijtë me BE-në të bllokuar. Kosova në vështirësi

26 Janar 2026 – Transportuesit rajonalë nga Serbia, Maqedonia e Veriut, Bosnje e Hercegovina dhe Mali i Zi kanë bllokuar pikat kufitare drejt zonës Schengen të BE-së, në reagim ndaj sistemit të ri elektronik për kontrollin e hyrje-daljeve (EES).
Sipas tyre, rregullat e reja po shkaktojnë vonesa, dëbime dhe humbje ekonomike, ndaj kërkojnë përjashtim për kompanitë e transportit profesional. Në Ballkanin Perëndimor, protestat pritet të ndikojnë edhe në Kosovë, ku importi dhe eksporti kryhet kryesisht përmes Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut.
Lulzim Rafuna, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës, paralajmëron se bllokadat mund të pengojnë eksportet dhe importet, duke prekur zinxhirin e furnizimit. Sipas Doganës së Kosovës, vendi importon mallra në vlerë prej mbi 20 milionë eurosh në ditë.
Shoferët profesionalë përballen me problemin e qëndrimit 90-ditor brenda zonës Schengen, që sipas transportuesve të rajonit e vështirëson punën dhe bën të pamundur përmbushjen e kontratave. Sasho Ilievski nga Maqedonia thotë se sistemi elektronik monitoron saktë ditët e qëndrimit, duke rritur rrezikun e dëbimit dhe shpenzimet e kompanive.
Pikat kufitare të bllokuara do të prekin trafikun e kamionëve, ndërsa automjetet e tjera dhe pasagjerët do të lëvizin normalisht. Qeveria maqedonase ka shprehur mbështetje për protestuesit dhe ka propozuar zgjidhje të mundshme, duke përfshirë shtyrjen e aplikimit të sistemit elektronik për shoferët profesionalë ose dhënien e vizave pune.
Komisioni Evropian deklaron se rregullat ekzistuese për qëndrimin 90-ditor brenda 180 ditëve nuk kanë ndryshuar, por transportuesit thonë se aplikimi i EES ka rritur pengesat operative dhe ekonomike.
