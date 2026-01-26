Kush është Nicola Peltz Beckham, bashkëshortja e Brooklyn Beckham?

26 Janar 2026
Nicola Peltz Beckham është vënë së fundmi në qendër të vëmendjes publike, pas tensioneve të raportuara brenda familjes Beckham, pasi bashkëshorti i saj, Brooklyn Beckham, foli publikisht për marrëdhënien e acaruar me prindërit e tij, David dhe Victoria Beckham.
Nicola, 31 vjeçe, e përshkruan veten si aktore, skenariste, regjisore dhe aktiviste për mbrojtjen e kafshëve. Edhe pse martesa me Brooklyn i rriti ndjeshëm profilin ndërkombëtar, ajo ishte e njohur në botën e artit dhe filmit edhe përpara se të bëhej pjesë e një prej familjeve më të famshme në botë.
E lindur dhe rritur në Nju Jork, Nicola vjen nga një familje me ndikim. Babai i saj, Nelson Peltz, është një investitor miliarder dhe bashkëthemelues i një fondi të madh investimesh, ndërsa nëna e saj, Claudia Heffner, ishte një modele e suksesshme në vitet ’80 dhe ’90. Nicola është një nga tetë fëmijët e familjes dhe prindërit e saj janë së bashku prej më shumë se 40 vitesh.
Megjithëse u rrit në një mjedis të privilegjuar, Nicola ka treguar se fillimisht u përball me kundërshtime nga familja kur shprehu dëshirën për t’u bërë aktore. Ajo ka rrëfyer se prindërit e saj e nxitën fillimisht të fokusohej në sport, veçanërisht në hokej mbi akull, përpara se ta mbështesnin në rrugën artistike.
Karriera e saj nisi herët, me role në teatër dhe film, ndërsa më vonë u bë më e njohur përmes projekteve të mëdha si The Last Airbender, Bates Motel dhe Transformers: Age of Extinction. Me kalimin e viteve, ajo ka marrë pjesë edhe në seriale televizive, filma të pavarur, videoklipe muzikore dhe fushata mode për marka ndërkombëtare.
Së fundmi, Nicola ka zgjeruar angazhimin e saj artistik edhe pas kamerës. Ajo debutoi si regjisore me filmin Lola, të cilin e shkroi dhe interpretoi vetë, duke trajtuar tema të ndërlikuara familjare dhe sociale. Filmi pati reagime të përziera, por u konsiderua një hap i rëndësishëm në zhvillimin e saj profesional.
Përveç karrierës në art, Nicola njihet edhe për angazhimin e saj në mbrojtjen dhe adoptimin e kafshëve, një kauzë për të cilën ka marrë vlerësime nga organizata të specializuara.
Marrëdhënia e saj me Brooklyn Beckham, me të cilin u martua në vitin 2022 në një ceremoni madhështore, ka qenë shpesh në fokus të mediave. Çifti ka theksuar vazhdimisht rëndësinë e familjes dhe mbështetjes, çka e bën edhe më të spikatur përplasjen e fundit publike me familjen Beckham.
Ndërsa vëmendja mediatike vazhdon, Nicola Peltz Beckham mbetet një figurë që përpiqet të balancojë famën, ambiciet krijuese dhe sfidat personale nën syrin e opinionit publik.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd