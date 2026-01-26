Arrestohet në Dubai Bujar Sefa, pjesë e grupit ‘Rraja’. Pritet ekstradimi drejt Shqipërisë

Një shtetas shqiptar i shpallur në kërkim ndërkombëtar është arrestuar në Emiratet e Bashkuara Arabe, në kuadër të operacionit policor të koduar “The Wanted”.
Sipas Policisë së Shtetit, në Dubai është kapur dhe arrestuar me qëllim ekstradimin drejt Shqipërisë shtetasi B. S., alias B. X., 39 vjeç, i njohur si Bujar Sefa, i cili akuzohet se ka qenë drejtues i një grupi kriminal të përfshirë në kultivimin dhe trafikimin e lëndëve narkotike në zonën e Krujës.
Sefa ishte në kërkim prej rreth dy vitesh, ndërsa ndaj tij Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO), me vendim të datës 23 maj 2023, kishte caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”.
Akuzat
39-vjeçari akuzohet për veprat penale:
“Kultivimi i bimëve narkotike”
“Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”
“Grupi i strukturuar kriminal”
“Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal”
“Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve dhe municioneve”
Sipas hetimeve, ai dyshohet se në vitin 2020 ka qenë drejtues i një grupi kriminal që ka kultivuar bimë narkotike në fshatrat e njësisë administrative Cudhi, në Krujë.
Interpol Tirana, në bashkëpunim me Interpol Abu Dhabi, po kryen procedurat për ekstradimin e tij drejt Shqipërisë.
Zbardhen përgjime nga hetimet
Në kuadër të hetimeve, autoritetet kanë administruar edhe përgjime telefonike, ku sipas prokurorisë, Bujar Sefa komunikon me persona të tjerë të përfshirë në aktivitetin e paligjshëm, duke diskutuar për kultivimin e bimëve narkotike dhe rrezikun e ndërhyrjes së policisë.
Në një nga bisedat e përgjuara, ai dëgjohet të shprehet: “Mos u dorëzoni, shpresa vdes e fundit”, duke iu referuar vijimit të aktivitetit kriminal.
Hetimet për këtë grup kriminal vijojnë.
