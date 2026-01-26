Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Berisha në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës: Vijon beteja kundër narkoshtetit
Transmetuar më 26-01-2026, 11:24

STRASBURG – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ndodhet sot në selinë e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës (PACE), në Strasburg, së bashku me deputeten Albana Vokshi.

Në një videomesazh drejtuar qytetarëve, Berisha deklaroi se opozita po vijon betejën e saj kundër asaj që ai e cilëson si “narkoshtet” dhe keqqeverisje nga ana e kryeministrit Edi Rama, duke theksuar se kjo përpjekje po përcillet edhe në arenën ndërkombëtare dhe në vëmendjen e institucioneve europiane.

“Një përshëndetje nga selia e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës, ku ndodhemi sot së bashku me Albana Vokshin për të vazhduar betejën tonë kundër narkoshtetit,” shprehet Berisha në mesazhin e tij.

Vizita e Berishës në Strasburg zhvillohet në kuadër të angazhimeve të opozitës për të paraqitur qëndrimet e saj për situatën politike në Shqipëri në institucionet ndërkombëtare.

