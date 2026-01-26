Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Kërkohet babai që plagosi vajzën dhe kalimtarin në mes të Durrësit, u zhduk në drejtim të paditur
Transmetuar më 26-01-2026, 10:58

Durrës – Një ngjarje e rëndë është shënuar paraditen e sotme në qytetin e Durrësit, ku një 56-vjeçar dyshohet se ka plagosur vajzën e tij dhe një kalimtar, për t’u larguar më pas nga vendngjarja në drejtim të paditur.

Sipas të dhënave paraprake, rreth orës 10:03 të datës 26.01.2026, shtetasi Mikel Ndoj, 56 vjeç, në rrethana ende të paqarta, ka shkuar në vendin e punës së vajzës së tij, shtetases Xh. Ndoj, 24 vjeçe, e cila ishte e punësuar në një agjenci imobiliare në lagjen nr. 12 të Durrësit. Gjatë një debati mes tyre, ai dyshohet se e ka goditur atë me mjet prerës.

Në momentin e ngjarjes ka ndërhyrë edhe shtetasi O. M., kalimtar i rastit, i cili ka mbetur gjithashtu i plagosur.

Të dy të dëmtuarit janë transportuar në Spitalin Rajonal Durrës, ku ndodhen nën kujdesin e mjekëve. Burime spitalore bëjnë me dije se ata janë jashtë rrezikut për jetën, por gjendja e tyre paraqitet e rëndë për shkak të dëmtimeve të marra.

Autori i dyshuar, i cili sipas informacioneve sapo kishte dalë nga burgu, është larguar menjëherë pas ngjarjes dhe aktualisht ndodhet në kërkim.

Policia ka ngritur pika kontrolli dhe po vijon intensivisht punën për lokalizimin dhe kapjen e 56-vjeçarit, si edhe për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. /noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...