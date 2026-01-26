Policia për ngjarjen në Durrës: Babai plagosi vajzën me thikë në rrugë dhe kalimtarin që ndërhyri ta shpëtojë! Emrat

Një ngjarje e rëndë është regjistruar paraditen e sotme në qytetin e Durrësit, ku Mikel Ndoj 56 vjeç dyshohet se ka plagosur vajzën e tij dhe një kalimtar që tentoi të ndërhynte për ta ndalur.
Sipas informacioneve paraprake, rreth orës 10:03, shtetasi Mikel Ndoj, në rrethana ende të paqarta, ka sulmuar me mjet prerës vajzën e tij 24-vjeçare, Xh. Ndoj, banuese në lagjen nr. 12 të qytetit.
Gjatë momentit të konfliktit, ka mbetur i plagosur edhe një kalimtar i rastit, shtetasi O. M., i cili ka ndërhyrë për të parandaluar përshkallëzimin e situatës.
Të dy të dëmtuarit janë transportuar menjëherë në Spitalin Rajonal të Durrësit, ku po marrin trajtim mjekësor dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe po punon për identifikimin dhe kapjen e autorit të dyshuar. Ndërkohë, shërbimet e Policisë po vijojnë punën për kapjen e 56-vjeçarit.
Durrës / Informacion paraprak
Më datë 26.01.2026, rreth orës 10:03, shtetasi M. N., 56 vjeç, në rrethana ende të paqarta, ka plagosur në rrugë me mjet prerës (thikë) vajzën e tij, shtetasen Xh. N., 24 vjeçe, banuese në lagjen nr. 12, Durrës.
I plagosur ka mbetur edhe shtetasi O. M., kalimtar i rastit, i cili ka ndërhyrë në momentin që babai ka plagosur vajzën me mjet prerës (thikë).
Të dëmtuarit ndodhen në Spitalin Rajonal Durrës, nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.
Punohet për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorit.
Ndërkohë, shërbimet e Policisë po vijojnë punën për kapjen e 56-vjeçarit.
