Babai qëllon me thikë vajzën dhe një person tjetër në Durrës
Transmetuar më 26-01-2026, 10:24

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Durrës, ku një baba dyshohet se ka plagosur me thikë vajzën e tij dhe një person tjetër.

Sipas informacioneve paraprake, pas konfliktit, autori fillimisht ka goditur me mjet prerës vajzën dhe më pas një person tjetër.

Policia tha se sot rreth orës 10:03, shtetasi Mikel Ndoj, 56 vjeç, në rrethana ende të paqarta, ka plagosur në rrugë me mjet prerës (thikë) vajzën e tij, shtetasen Xh. Ndoj, 24 vjeçe, banuese në lagjen nr. 12, Durrës.

I plagosur ka mbetur edhe shtetasi O. M., kalimtar i rastit, i cili ka ndërhyrë në momentin që babai ka plagosur vajzën me mjet prerës (thikë).

Të dëmtuarit ndodhen në Spitalin Rajonal Durrës, nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.

Punohet për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, dhe kapjen e autorit.

Ndërkohë, shërbimet e Policisë po vijojnë punën për kapjen e 56-vjeçarit.

