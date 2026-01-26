41 organizata nga 28 vende të botës: Ndal projektit për ndërtimet luksoze në Sazan

Shqetësim ndërkombëtar për projektin turistik në ishullin Sazan
Rreth 40 organizata për mbrojtjen e mjedisit, nga 28 vende të ndryshme, kërkojnë ndalimin e zbatimit të projektit të propozuar nga Jared Kushner, dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump, për ndërtimin e një kompleksi luksoz turistik në një ishull shqiptar. Kjo bëhet e ditur në një njoftim që, sipas Agjencisë Franceze të Lajmeve, është shpërndarë nga organizatat, citon noa.al.
Jared Kushner synon të transformojë ishullin e pabanuar të Sazanit, në jugperëndim të Shqipërisë – ku dikur ndodhej një bazë ushtarake sekrete e regjimit komunist – në një destinacion turistik luksoz. Projekti vlerësohet në rreth 1.2 miliardë euro (1.4 miliardë dollarë).
Në një letër drejtuar kryeministrit shqiptar Edi Rama dhe ministrit të Mjedisit Sofian Jaupaj, 41 organizata mjedisore nga 28 vende shprehin shqetësimin e tyre për këtë projekt, duke theksuar se ishulli ndodhet brenda një parku kombëtar detar.
Sipas tyre, projekti parashikon ndërhyrje në rreth 450 hektarë, gjë që paraqet rreziqe serioze për biodiversitetin dhe ekosistemet me rëndësi kritike të zonës.
Ishulli dhe ujërat përreth tij “ofrojnë ekosisteme jetike për disa nga speciet detare më të rrezikuara në botë, përfshirë fokën mesdhetare monak” (Monachus monachus), e cila konsiderohet specie e rrezikuar nga Bashkimi Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës (IUCN). Zona strehon gjithashtu edhe 36 specie të tjera detare të rrezikuara në nivel global.
Organizatat nënshkruese kërkojnë “pezullimin e menjëhershëm të çdo vendimi për avancimin e projektit”, si edhe përfshirjen e zonave tokësore të ishullit në parkun kombëtar detar që e rrethon.
Qarku i Vlorës, ku ndodhet ishulli, ka përjetuar zhvillim të madh turistik vitet e fundit, me ndërtime masive dhe komplekse hoteliere që tërheqin miliona turistë dhe kanë mbushur vijën bregdetare.
Këtë javë që shkoi, Ivanka Trump, vajza e presidentit amerikan, vizitoi zonën e shoqëruar nga rreth 60 arkitektë ndërkombëtarë dhe u takua me kryeministrin Edi Rama. Sipas mediave lokale, qëllimi i vizitës ishte diskutimi i projekteve investuese që konsiderohen me rëndësi strategjike nga Tirana.
