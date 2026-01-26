Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
3 shenjat më me fat në dashuri – e hënë 26 janar 2026
Transmetuar më 26-01-2026, 08:21

Kjo ditë sjell energji të ndryshme për secilën shenjë, por disa prej tyre përfitojnë më shumë se të tjerat, sidomos në dashuri dhe në çështjet financiare.

Yjet tregojnë hapje emocionale, mundësi konkrete për afrime dhe vendime të rëndësishme në marrëdhënie, si edhe shanse reale për stabilizim ekonomik, marrëveshje dhe përfitime në punë.

Më poshtë janë 3 shenjat më të favorizuara në dashuri për sot, sipas horoskopit të Paolo Fox për 26 janar 2026.

Shigjetari

Dashuria është e mbështetur fort nga Venusi, Dielli dhe Merkuri. Ka hapje emocionale, dëshirë për të vepruar dhe për të ndryshuar situata që kanë ngecur. Beqarët kanë më shumë shanse për njohje të reja konkrete, ndërsa ata në çift mund të marrin vendime të rëndësishme për të ardhmen. Është ditë e mirë për të folur hapur dhe për të sqaruar ndjenjat.

Bricjapi

Energjitë janë të qëndrueshme dhe të favorshme për marrëdhënie serioze. Ka mundësi për afrime të thella emocionale dhe për forcim të lidhjeve ekzistuese. Marrëdhëniet që bazohen në respekt dhe besim përjetojnë një fazë pozitive. Emocione të veçanta mund të vijnë nga lidhje që kanë perspektivë afatgjatë.

Binjakët

Kreativiteti dhe komunikimi janë në nivel të lartë. Kjo ndihmon shumë në dashuri, sidomos për ata që duan të rifreskojnë një raport ose të bëjnë një hap të ri. Fjalët e duhura në momentin e duhur mund të ndryshojnë rrjedhën e një marrëdhënieje. Takime interesante dhe afrime të papritura janë të favorizuara.

