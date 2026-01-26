Borxhi publik / raporti i Komisionit Europian: Shqipëria e dyta në Ballkanin Perëndimor

Tiranë, 26 janar 2026 Shqipëria renditet e dyta në Ballkanin Perëndimor për nivelin e borxhit publik në raport me Prodhimin e Brendshëm Bruto (PBB), sipas të dhënave më të fundit tremujore të publikuara nga Komisioni Europian, pavarësisht tendencës rënëse të këtij treguesi gjatë viteve të fundit.
Sipas raportit për tremujorin e tretë të vitit 2025, borxhi publik i Shqipërisë arriti në 53.5% të PBB-së, duke u pozicionuar pas Malit të Zi, i cili kryeson rajonin me një borxh prej 58.6% të PBB-së. Ky nivel e mban Shqipërinë ndër vendet me ngarkesën më të lartë fiskale në rajon, ndonëse nën kufijtë e vendeve me borxh edhe më të lartë.
Krahasimi me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor tregon dallime të theksuara në politikat fiskale dhe zhvillimet makroekonomike. Maqedonia e Veriut regjistroi një borxh publik prej 50.3% të PBB-së, ndërsa Serbia, me një ekonomi më të madhe, shënoi një nivel më të ulët prej 43%. Bosnja dhe Hercegovina dhe Kosova rezultuan me nivele dukshëm më të ulëta të borxhit publik, përkatësisht 26.4% dhe 16% të PBB-së.
Raporti i Komisionit Europian thekson se borxhi publik mbetet një tregues kyç i qëndrueshmërisë makroekonomike, duke reflektuar performancën fiskale të shteteve dhe aftësinë e tyre për të menaxhuar shpenzimet publike në kushte ekonomike sfiduese. Në rastin e Shqipërisë, niveli i borxhit mbetet mbi mesataren e disa vendeve të rajonit, edhe pse më i ulët se ai i Malit të Zi.
Sipas analizës së KE-së, nivelet aktuale të borxhit janë ndikuar nga një kombinim faktorësh, përfshirë masat fiskale të ndërmarra gjatë periudhave të rimëkëmbjes ekonomike pas krizave, si dhe nevojën për mbështetje të shërbimeve publike dhe investimeve.
Ndërkohë që konsumi dhe kërkesa e brendshme kanë vijuar të kontribuojnë në rritjen ekonomike, raporti nënvizon se ruajtja e borxhit publik në nivele të qëndrueshme mbetet një sfidë e rëndësishme për vendet kandidate për anëtarësim në Bashkimin Europian. Kjo kërkon, sipas Komisionit, një balancë të kujdesshme mes investimeve zhvillimore dhe disiplinës fiskale, veçanërisht në kushtet e pasigurive globale dhe rritjes së kostove të shërbimit të borxhit.
