370 kamionë do të bllokojnë të hënën të gjitha pikat kufitare të Maqedonisë së Veriut

Shkup, 25 janar 2026 Autoritetet e Maqedonisë së Veriut kanë paralajmëruar se nesër, rreth mesditës, rreth 370 automjete të rënda do të bllokojnë të gjitha pikat kufitare të vendit, si pjesë e një proteste të paralajmëruar nga një shoqatë e transportit të mallrave.
Sipas njoftimit zyrtar, nga ora 00:01 e datës 26 janar 2026 do të ndalohet hyrja e mjeteve transportuese të mallrave në territorin e Maqedonisë së Veriut, ndërsa nga ora 12:00 do të ndalohet edhe dalja e tyre. Ky kufizim do të zgjasë, sipas planit të protestuesve, shtatë ditë, por ata kanë paralajmëruar se janë të gatshëm ta ndërpresin bllokadën nëse Bashkimi Evropian nis negociata për zgjidhjen e çështjes.
Autoritetet bëjnë me dije se do të përjashtohen nga ndalimi mjetet e tonazhit të rëndë që transportojnë medikamente mjekësore dhe bagëti, të cilat do të lejohen të qarkullojnë normalisht.
Shkak për protestën është sistemi i ri i hyrje-daljes në vendet e zonës Shengen, i cili kufizon qëndrimin e shoferëve të kamionëve nga Ballkani Perëndimor. Protestuesit paralajmërojnë se nëse ky problem nuk zgjidhet, kostot e transportit do të rriten shumëfish, duke sjellë një valë rritjeje të çmimeve të produkteve dhe kërcënim serioz për ekonominë e rajonit.
“Nëse qoftë ditën e parë apo të dytën dërgohet sinjal tek institucionet kompetente të shtetit tonë se do të zhvillohen takime për gjetjen e një zgjidhjeje, ne menjëherë do ta ndërpresim bllokadën. Nuk duam t’i shkaktojmë dëm as vetes, as ekonomisë,” tha Biljana Muratovska, nga Shoqata e Transportit Makam-Trans.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut deklaron se është në komunikim me përfaqësuesit evropianë për gjetjen e një zgjidhjeje dhe për të theksuar problemet e transportuesve, të cilat sipas saj përbëjnë një kërcënim serioz për ekonominë.
Përveç transportuesve nga Maqedonia e Veriut, kamionë nga Serbia, Mali i Zi dhe Bosnja e Hercegovina do të parkojnë në pikat kufitare, ndërsa autobusët e udhëtarëve dhe automjetet personale nuk do të hasin pengesa në hyrje-dalje.
