Vrasja në Minneapolis që ka ‘ndezur’ Amerikën, agjentët federalë këmbëngulin se kanë të drejtë

SHBA- Komisioneri i Patrullës Kufitare Greg Bovino foli për zgjedhjet dhe pasojat e retorikës nxitëse gjatë një konference për të shtënat fatale të Alex Pretty nga një agjent federal. Pas ngjarjeve në Minneapolis, Bovino se gjithçka varet nga zgjedhje. Ai tha se kur individët bëjnë zgjedhje të këqija , vendime të këqija, në një situatë të zbatimit të ligjit, ka pasoja. Ai gjithashtu u bëri thirrje anarkistëve, shkaktarëve të problemeve ose kujtdo tjetër që përpiqet të pengojë agjentët të mos e bëjnë këtë, duke theksuar se hetimi do të tregojë pse individët u përfshinë në dy rastet e ndara.
Sipas mediave të huaja, kreu i ICE në Minneapolis, Marcos Charles, deklaroi se protestuesit e dhunshëm sulmuan një agjent të agjencisë. “Një protestues i kafshoi dhe i preu një pjesë të gishtit këtij agjenti. Kjo lloj dhune është e papranueshëme”, tha ai. Greg Bovino tha gjithashtu se agjentët e Patrullës Kufitare të përfshirë në të shtënat fatale të Alex Pretty nuk punojnë më në Minneapolis , por në vende të tjera. Ai shpjegoi se kjo është për arsye sigurie , duke shtuar se ekziston diçka që quhet doxing dhe se siguria e punonjësve tanë është shumë e rëndësishme.
Greg Bovino, Marcos Charles sulmuan politikanët, aktivistët dhe median, duke thënë se, ata po krijojnë kaos dhe frikë në vend që të përdorin platformat e tyre për të qetësuar komunitetet lokale. Në të njëjtën kohë, ai theksoi se ICE punon për të arrestuar emigrantë të rrezikshëm, të paligjshëm kriminalë me qëllim mbrojtjen e publikut.
Duke iu referuar të shtënave fatale të Alex Pretty, Greg Bovino tha se roja kufitare që e qëlloi mori një vendim të çastit. Kur u pyet nëse Pretty i kishte drejtuar armën agjentit, ai u përgjigj se kjo është arsyeja pse ekziston kjo gjë e quajtur hetim, duke vënë në dukje se ka shumë video atje dhe dëshmi të ndryshme, dhe hetimi do të zbulojë të gjitha faktet.
